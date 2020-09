Viber: Jedna komunikační platforma pro všechna vaše zařízení

V dnešním světě je běžné používat během dne různá digitální zařízení a neustále tak přepínat mezi mobilními telefony, počítači a někdy také tablety. Pandemie COVID-19 navíc digitalizaci našeho života dále urychlila a online komunikace se stala nutností pro většinu z nás. Online pracujeme, online studujeme, online se bavíme. S touto změnou vzrostl i význam komunikačních platforem, které umožňují snadnou komunikaci od posílání běžných zpráv a telefonování až po sofistikovanější formy komunikace, jakými jsou například zvukové nebo video zprávy, video hovory nebo posílání souborů. Pro lepší přehled o tom, s kým a o čem komunikujeme je nesmírně důležité, aby byly veškeré sdílené informace a data 100% synchronizovány na všech našich zařízeních a aby bylo možné transferovat probíhající hovory z jednoho zařízení na druhé.

Zdroj: Viber

Rakuten Viber, jedna z předních komunikačních platforem na světě pro snadnou a bezpečnou komunikaci, umožňuje komunikovat synchronizovaně na všech zařízeních a volně mezi nimi přecházet, aniž by hrozilo, že o část komunikace přijdete. Pokud chcete Viber používat na vašem počítači, Viber má speciální verzi a to Viber for Desktop. Jde o plnou verzi aplikace, která je přizpůsobena specifikám práce na počítači.

Viber for Desktop je skvělou alternativou pro použití přes den, kdy většinu času trávíte v práci nebo ve škole. Umožňuje komunikovat z vašeho počítače, aniž byste museli přepínat mezi počítačem a mobilem. Přináší také větší pohodlí velké obrazovky a plnohodnotné klávesnice. Při komunikaci s kolegy nabízí možnost komunikovat rychle, vytvářet projektové skupiny, pořádat skupinové hlasové nebo video hovory, sdílet obrazovku a posílat a sdílet nejrůznější soubory. Viber také nabízí možnost přepínat probíhající hovory mezi počítačem a telefonem a tak například, když potřebujete v průběhu hovoru opustit váš počítač, nemusíte se odpojit a znovu připojit, ale pouze využijete funkci k přesunutí hovoru na váš mobilní telefon. Lze to samozřejmě i naopak z mobilního telefonu na počítač.

Viber for Desktop ocení také učitelé, kteří tak mohou snadno komunikovat se studenty individuálně nebo ve skupinách, vytvářet komunity, sdílet dokumenty jako pracovní listy, domácí úkoly nebo studijní materiály nebo vytvářet rychlé kvízy k ověření okamžitých vědomostí studentů. Od studentů mohou v rámci komunity nebo soukromé konverzace úkoly zase dostávat zpět.

Aplikace Viber je známá svojí bezpečností. Toto platí také pro Viber for Desktop a i tato verze aplikace je tak zcela bezpečná. Stejně jako v případě mobilního telefonu, poslané zprávy jsou šifrované na obou stranách komunikace, takže si je přečíst pomohou pouze odesilatel a adresát.