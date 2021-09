Příchod iPhonu bez výřezu v displeji v příštím roce potvrzen dalším zdrojem

Je tomu jen pár týdnů, co se na světlo světa dostaly první rendery iPhonů 14 Pro chystaných pro příští rok. O jejich zveřejnění se postaral leaker Jon Prosser s tím, že jsou velmi dobře ověřeny skrze jeho věrohodné zdroje, díky čemuž se tak s příchodem telefonů v tomto designu dá téměř 100% počítat. Jeho slova nyní částečně potvrdil další extrémně důvěryhodný zdroj – konkrétně analytik Ming-Chi Kuo.

Kuo sice potvrdil u iPhonů 14 (Pro) “jen” jednu věc, zato však tu možná nejklíčovější – tedy absenci výřezu v displeji. S tím by se totiž měl Apple v příštím roce konečně rozloučit a nahradit jej jen drobným otvorem v displeji po vzoru androidích telefonů, ve kterém by skrýval zřejmě přední objektiv fotoaparátu. Veškeré ostatní senzory by pak byly skryty pod displej, což by uživatelům poskytlo výrazně větší zobrazovací plochu s novými možnostmi využití. Kuo nicméně poznamenal, že má Apple podobné řešení v plánu jen pro řadu Pro, levnější iPhony 14 se budou muset i nadále spokojit s klasickým výřezem v displeji.

Analytik rovněž potvrdil, že Apple pro příští rok již nepočítá s 5,4” iPhonem mini. Od toho měl sice svět velká očekávání, loňský rok a iPhony 12 však ukázaly, že byla tato očekávání přehnaná a o novinku není ani zdaleka tak velký zájem, jak jí bylo prorokováno. A jelikož se podobný scénář očekává i letos, Apple se rozhodl v řadě 14 nahradit 5,4” model 6,7” kouskem, který bude prodávat jakožto odlehčenou verzi iPhonu Pro Max. Na rozdíl od řady Pro má však novinka začínat na nějakých 900 dolarech, tedy ještě níž než základní 6,1” model Pro.