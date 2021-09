Recenze watchOS 8: Drobné změny k lepšímu

Jestliže se řadíte mezi naše věrné čtenáře, tak zajisté víte, že právě dnes, tedy 20. září, dojde ve večerních hodinách k vydání veřejných verzí nových operačních systémů od Applu. Konkrétně se dočkáme iOS a iPadOS 15, watchOS 8 a tvOS 15. Všechny tyto operační systémy jsou doposud k dispozici pouze v rámci beta verzí, které jsou určené pro vývojáře a testery. V redakci samozřejmě veškeré zmíněné systémy testujeme již od vydání první beta verzí, a tak vám můžeme přinést jejich recenze ještě před samotným vydáním veřejných verzí. V tomto článku se podíváme na watchOS 8.

Design, stabilita a výdrž baterie

Apple se v posledních letech nehrne do výrazného měnění designu svých operačních systémů. Namísto toho se v majoritních aktualizacích snaží co možná nejvíce zdokonalit veškeré možnosti a funkce z předchozích verzí. A jinak tomu není ani letos u watchOS 8. Pokud tedy čekáte na nějaké výrazné změny na poli designu, tak vás musím zklamat. Systém watchOS 8 byste totiž od watchOS 7 pouze po stránce vzhledu rozpoznali jen velmi těžko. Na druhou stranu, design, který watchOS využívá, je propracovaný a není důvod ho měnit. Na tak malém displeji toho ve finále moc vymyslet nelze.

Pokud se podíváme na stránku stability a výkonu, tak letos neexistují prakticky žádné problémy. Pravdou je, že vloni, při beta testování watchOS 7, jsem měl určité problémy s pády aplikací či dokonce celého systému, a to relativně často. Vloni ale Apple přišel také s vícero funkcemi, které byly propracované, tudíž jsem to tak nějak chápal. Letos změn rozhodně není tolik, navíc k tomu nelze ani tvrdit, že jsou bůhvíjak obrovské. Kdyby tedy Apple nezvládl nový watchOS 8 odladit, hodně bych se divil. Nepamatuji si, že bych se za celou dobu testování setkal s pádem celého systému. Sem tam nějaká aplikace samozřejmě spadla, to je ale víceméně vše. V posledních beta verzích a především v RC verzi watchOS 8, která je prakticky stejná jako ta veřejná, která vyjde již zanedlouho, jsem se nesetkal s žádnými chybami. Co se výdrže baterie týče, tak ta je prakticky totožná s watchOS 7. Hodinky tedy využívám pro sledování spánku a následně celý den. Před spaním je pak na nějakou dobu odložím na nabíječku. Výdrž je tedy klasická, a to v podobě jednoho dne. Podotýkám však, že vlastním starší Apple Watch Series 4 s baterií, která už má něco za sebou, tudíž je možné, že u novějších zařízení bude výdrž lepší.

Novinky

Součástí operačního systému watchOS 8 je nově hned několik různých novinek. Na jednotlivé nejdůležitější novinky se podíváme v odstavcích níže, již nyní však můžeme zmínit nový ciferník Portrét, přepracovanou aplikaci Fotky, „novou“ aplikaci Mindfulness či třeba vylepšení ve Spánku. Ještě jednou však uvádím, že se nejedná o funkce, ze kterých byste si měli sednout na zadek. Revoluci tedy určitě nečekejte.

Co se ciferníků týče, tak letos Apple vepřišel s jedním jediným – má název Portrét. Jak už název napovídá, tak využívá právě portrétní fotografie, které vyfotíte na vašem iPhonu. Pokud si jej nastavíte, tak objekt, který se nachází na snímku v popředí, bude kompletně v popředí i na Apple Watch. To znamená, že například čas se bude nacházet za ním, tedy v pozadí. Umístění času a data je prováděno automaticky umělou inteligencí, tudíž se nemusíte bát, že by tyto údaje nešly vidět vůbec. Vybrat si zde můžete až 24 fotek, které se budou střídat. Osobně však nejsem zastáncem ciferníků s fotografiemi, takže v mém případě bych se bez tohoto ciferníku zajisté obešel.

Apple se v rámci watchOS 8 rozhodl také pro přepracování nativní aplikace Fotky. Pokud Fotky otevřete ve watchOS 7, tak se vám zde zobrazí pouze výběr jednotlivých fotografií, který si můžete nastavit v aplikaci Watch. Zobrazení vybraných fotek je ve watchOS 8 k dispozici i nadále, každopádně kromě toho si můžete zobrazit také vzpomínky či doporučené fotografie, podobně jako je to v aplikaci Fotky na iPhonu. To se může hodit například tehdy, pokud zrovna máte dlouhou chvíli. A pokud se vám nějaká vzpomínka s rodinným příslušníkem či známým líbí, tak ji můžete jednoduše skrze Apple Watch sdílet, a to buď skrze Zprávy či Mail, což doposud možné nebylo.

watchOS 8 watchOS 8 17 watchOS 8 25 watchOS 8 11 watchOS 8 15 +22 Fotek watchOS 8 12 watchOS 8 19 watchOS 8 9 watchOS 8 7 watchOS 8 10 watchOS 8 3 watchOS 8 18 watchOS 8 13 watchOS 8 20 watchOS 8 2 watchOS 8 5 watchOS 8 4 watchOS 8 24 watchOS 8 8 watchOS 8 22 watchOS 8 1 watchOS 8 21 watchOS 8 16 watchOS 8 14 watchOS 8 23 watchOS 8 6 Vstoupit do galerie

Již v recenzi na iOS 15, která vyšla dnes ráno, jsem zmínil, že Soustředění je jedna z nejlepších funkcí v nových systémech. A zmínit to musím znova i v rámci watchOS 8. Je zcela jasné, že vlastní režim Soustředění si na Apple Watch tak úplně nevytvoříte – k tomu vám ostatně slouží iPhone s větším displejem. V rámci Apple Watch je však možné jednoduše vytvořené režimy zapínat či vypínat. Nově jsou totiž režimy Soustředění synchronizovány napříč všemi vašimi zařízeními. Jednak je tak stačí vytvořit pouze jednou a okamžitě se všude objeví, a jednak se případná (de)aktivace provede zároveň na všech zařízeních. Pokud tedy aktivujete Soustředění na Apple Watch, automaticky se aktivuje i na iPhonu, iPadu či Macu. Díky tomu si můžete být jistí, že doopravdy nebudete rušeni. Soustředění lze na Apple Watch aktivovat v rámci ovládacího centra.

Zdroj: Apple

Ve watchOS 8 jsme se pak dočkali také nové aplikace Mindfulness. Nejedná se však tak úplně o novou aplikaci, nýbrž přejmenovanou původní aplikaci Dýchaní. V aplikaci Mindfulness najdete původní dýchací cvičení, kromě toho se zde ale nachází také cvičení Zamyslete se, s pomocí kterého se můžete ještě více uklidnit. Vylepšení se dále dočkala také analýza spánku, která vám nově dokáže měřit a zobrazit tempo dechu, společně s trendy. V rámci Cvičení pak Apple Watch s watchOS 8 dokáží rozpoznat, pokud jedete na kole a automaticky nabídnou aktivaci příslušného cvičení. A pokud při jízdě na kole upadnete, tak se aktivuje detekce pádu, která vám případně zvládne zavolat pomoc. Součástí watchOS 8 jsou dále také tři nové aplikace Najít, a to pro jednodušší nalezení lidí, zařízení a předmětů přímo z vašeho zápěstí. Můžete si také aktivovat upozornění na zapomenutí, kdy vám hodinky zvládnou říci, že jste se vzdálili od nějakého zařízení či předmětu. Právě tuto funkci využívám pořád, jelikož neustále něco zapomínám.

Vylepšení se pak dočkala také aplikace Domácnost, díky které jste schopni ovládat svůj chytrý domov. Můžete například odemykat dveře či sledovat kamery – tato vylepšení jsem však vyzkoušet nemohl, jelikož chytrou domácnost prozatím nemám. Aplikace Wallet pak nabídne sdílení klíčů od domácnosti, popřípadě možnost ovládání vozidla. Tyto funkce však v Česku tak úplně nevyužijeme, minimálně nyní a dost možná ani v několika dalších letech. Na Apple Watch s podporou Always-On si pak bez zvedání zápěstí můžete nechat zobrazit informace z dalších aplikací, například z Budíku, Minutek či Map.

Závěr

Nová verze watchOS 8 tedy rozhodně nepřichází s nějakými revolučními změnami. Spíše s malými novinkami, které ale rozhodně někteří z nás ocení. Pokud se ptáte, zdali byste si měli watchOS 8 nainstalovat, tak v tomto případě nevidím důvod, proč ne. Jedná se totiž o malou aktualizaci, kterou nic moc nezkazíte. Navíc si můžete být jistí tím, že se nijak zásadně nezmění ovládání. Berte však v potaz, že pro instalaci watchOS 8 budete muset prvně aktualizovat svůj iPhone na iOS 15.