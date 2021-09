Recenze iOS 15: Perfektní novinky, které stojí za to

Pokud sledujete dění v jablečném světě, tak zajisté víte, že jsme se zhruba před třemi měsíci dočkali na vývojářské konferenci WWDC21 představení nových majoritních verzí operačních systémů od Applu. Konkrétně Apple představil iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Všechny tyto operační systémy jsou až doposud k dispozici v rámci veřejných a vývojářských beta verzí, již dnes večer se však dočkáme vydání verzí pro širokou veřejnost. Většina uživatelů před instalací nové „velké“ verze iOS a dalších systémů zkrátka a jednoduše váhá, a to především kvůli možným výkyvům výkonu či výdrže baterie. Pojďme se společně v tomto článku podívat na to, jaký iOS 15 je a zdali byste si jej měli ihned nainstalovat.

Minulý rok nám přinesl iOS 14, v rámci kterého jsme se dočkali mnoha nových a svým způsobem odvážných funkcí. iOS 15 loňskou verzi iOS 14 posouvá ještě o další kus dále a z mého pohledu se jedná o naprosto perfektní aktualizaci. Jak už jsem několikrát zmínil v návodech, tak veškeré beta verze nových systémů používám již od vydání prvních verzí. To ale samozřejmě není tak důležité, jelikož první beta verze nového systému, která vychází zpravidla ihned po skončení WWDC, se od veřejné či GM verze diametrálně liší, a to jak co se týče funkcí, tak i v případě celkové stability. Uživatele však zajímají samozřejmě i nové funkce, které dost možná budou každodenně využívat. Mnoho novinek si rozebereme právě v této recenzi, nahlodat vás již nyní můžeme například novým režimem Soustředění, přepracovanou aplikací FaceTime, novým prohlížečem Safari či třeba možnou změnou způsobu příchodu oznámení.

Výkon a stabilita jsou na skvělé úrovni

O tom, zdali se uživatel rozhodne pro aktualizaci na nový iOS, rozhoduje především výkon a stabilita. Je totiž úplně jedno, jaké má telefon, potažmo operační systém, k dispozici funkce, pokud je uživatel nemůže z důvodu špatného odladění ani vyzkoušet. Dobrou zprávou ale je, že tento scénář se letos neodehrává, podobně jako vloni při příchodu iOS 14. Na poli iOS jsme obrovský průšvih, tedy co se výkonu a stability týče, mohli naposledy pozorovat snad s příchodem iOS 11 v roce 2017. Od té doby si nepamatuji, že bych se setkával s výraznými problémy. Názory a hlavně zkušenosti jednotlivých uživatelů se každopádně liší. Osobně se však považuji za člověka, který systémy od Applu využívá prakticky na maximum, tudíž jsem byl schopen otestovat opravdu ledacos. Ano, samozřejmě se v určitých beta verzích objevily různé problémy – ty však uživatele absolutně nemusí zajímat, jelikož si neinstalují betu. Jak už bylo zmíněno, důležitá je GM verze systému, která se prakticky ve všem shoduje s veřejnou verzí, jež bude vypuštěna zanedlouho.

Spolehlivost je v poslední dostupné verzi iOS 15 dle mých vlastních zkušeností na opravdu perfektní úrovni. V rámci GM verze jsem se nesetkal s prakticky žádnou chybou, která by mohla negativně ovlivnit používání mého iPhonu XS. Výkon je pak dle mého názoru srovnatelný s loňskou verzí iOS 14 – jak už jsem zmínil, tak iOS 15 lze považovat za ještě o něco více dokonalejší iOS 14, tudíž v „jádru“ se toho příliš nezměnilo. Zásadní je pro mnoho jedinců také výdrž baterie na jedno nabití. Přiznám se, že osobně jsem s výdrží baterie neměl problém snad nikdy. Tím chci říct, že jsem například po nějaké aktualizaci jednoduše nezpozoroval, zdali je výdrž lepší či horší – pořád mi přišla stejně dobrá. To znamená, že jsem s mým jablečným telefonem schopen fungovat celý den, a to tak, že jej ráno odpojím od nabíječky a někdy okolo osmé večer již opět nabíjím. Je samozřejmé, že pár hodin, potažmo maximálně pár dnů, po aktualizaci na novou majoritní verzi iOS, se zařízení může zahřívat, popřípadě se může rychleji vybíjet. S tím je ale nutné počítat, jelikož se na pozadí provádí nespočet různých úloh, které se po aktualizaci musí dokončit. V následujících dnech už však zajisté problémy mít nebudete, tedy pokud nemáte nízkou kondici baterie – i s ní je totiž třeba počítat.

Nové funkce jsou naprosto parádní!

Už když Apple iOS 15 představil, tak jsem si u mnoha nových funkcí řekl „wow“. Jelikož iOS 15 konečně přichází s takovými funkcemi, které konkurence nabízí již delší dobu, a po kterých mnoho uživatelů tak dlouho volalo. Největší důraz dle mého názoru Apple v iOS 15 kladl na produktivitu a efektivitu uživatele. Začneme ihned novým režimem Soustředění, který já rád definuji jakožto původní režim Nerušit na steroidech. V rámci Soustředění si můžete vytvořit hned několik režimů, které si můžete přizpůsobit podle svého vlastního uvážení. Konkrétně si v jednotlivých režimech můžete zvolit například to, kdo se vám bude moci dovolat, popřípadě která aplikace vám bude moci odesílat oznámení. Jednoduše si tak vytvoříte například pracovní režim, ve kterém zablokujete notifikace ze sociálních sítí, popřípadě třeba spánkový režim, ve kterém si nastavíte, aby se vám mohli dovolat jen blízcí lidé. Možností je opravdu nespočet a osobně jsem nesmírně rád, že Apple se Soustředěním přišel, jelikož přesně na tohle jsem čekal opravdu dlouho.

Kromě Soustředění můžeme zmínit také příchod souhrnu oznámení. I ty se zaměřují na to, abyste nebyli každou jednou notifikací vyrušováni. V rámci souhrnu oznámení si můžete nastavit vybrané hodiny, ve kterým vám přijde souhrn všech oznámení z předchozí doby. Pokud si tedy nastavíte například jeden souhrn co dvě hodiny, tak vám notifikace z vybraných (či všech) aplikací nepřijdou hned, ale najednou právě v rámci souhrnu, a to právě z posledních dvou hodin. Při práci vás tak nikdo nebude vyrušovat, jelikož se nebudete po příchodu každé notifikace dívat, co to vlastně přišlo. S oznámeními pak souvisí i neodkladná oznámení z vybraných aplikací. Tato neodkladná oznámení dokáží „přebít“ režim Soustředění, což se hodí třeba v případě Domácnosti, pokud například kamera zaznamená pohyb. Zkrátka a jednoduše jsem přesvědčený, že si v iOS 15 každý najde své optimální nastavení pro co možná největší produktivitu.

Zdroj: SmartMockups

Dlouhou část své prezentace nového iOS 15 věnoval Apple také funkci Live Text, potažmo Živý text. Díky něj je iPhone schopný v jakémkoliv obrázku rozpoznat text a převést ho do takové podoby, abyste s ním mohli pracovat, tedy abyste ho mohli například kopírovat či vyhledat. V tomto případě ale musím říct, že jsem Živý text využil asi jen dvakrát, a to v obou případech čistě na zkoušku. Než například hledat telefonní číslo nějaké restaurace ve Fotkách, tak mě prostě a jednoduše vyjde lépe, když si ho najdu na internetu. Na druhou stranu je ale možné Živý text využít pro převod vyfocených dokumentů do textové podoby, osobně však tuto činnost mnohem raději provádím na Macu.

S novinkami pak přichází také FaceTime. U něj vnímám jakožto nejlepší novinku to, že jsme konečně schopni do hovoru pozvat kohokoliv. Není nutné, abychom na dotyčného měli číslo, tak samo není nutné, aby měl Apple zařízení. Pozvání je totiž možné zrealizovat pomocí odkazu, na který stačí klepnout. A pokud uživatel na odkaz klepne například na počítači s Windows či na telefonu s Androidem, tak se mu otevře webové rozhraní FaceTime, ve kterém je schopný pracovat. Nesmím zapomenout zmínit ani SharePlay, tedy funkci, díky které jste schopni prostřednictvím FaceTime s druhou osobou zároveň sledovat videa či třeba poslouchat hudbu. Ani v tomto případě ale u sebe nepozoruji využitelnost a spíše mi přijde, že se Apple pokusil svým způsobem reagovat na situaci ohledně koronaviru a lépe tak spojit přátele a rodinu. Například film si ale stále raději pustím klasickým způsobem. SharePlay budou dle mého názoru používat především děti a mladiství, kteří nechtějí ztratit kontakt se svými nejlepšími kamarády, jelikož dělají vše společně.

Safari se taktéž dočkalo malé proměny, byť tedy velmi kontroverzní. Apple se totiž rozhodl, že přesune adresní řádek z horní části obrazovky směrem dolů, a to především z toho důvodu, aby se uživatelům Safari jednodušeji ovládalo jen jednou rukou. Osobně mi tato změna nevadí a rychle jsem si zvykl, každopádně ne každý je stejný jako já a chápu, že taková výrazná změna může vadit. Naštěstí však Apple do Nastavení přidal možnost, pomocí které si můžete nastavit zpět původní vzhled Safari. Přijdete tak ale o pár nových funkcí a možnost využívání Safari pomocí gest – záleží tedy na vás.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Závěr

Novinek je samozřejmě k dispozici o mnoho více, než jsem uvedl. Myslím si ale, že právě výše uvedené novinky jsou ty nejvíce důležité z celého systému – samozřejmě jak pro koho. Pokud se tedy ptáte, zdali byste měli na iOS 15 aktualizovat, tak z vlastní dlouhodobé zkušenosti mohu s chladnou hlavou říci, že ano. Na druhou stranu, pokud máte obavy, tak můžete klidně setrvat na iOS 14 a mít tak klidné spaní. Apple totiž vůbec poprvé uživatele „nenutí“, aby přešli na iOS 15. Osobně si ale myslím, že většina uživatelů, především kvůli skvělým funkcí, stejně jednoho dne na iOS 15 přejde.