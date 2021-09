Známe přesné kapacity baterie všech iPhonů 13 (Pro)

Zatímco Apple se svými fanoušky příliš sdílný ohledně přesných technických specifikací svých produktů není a například RAM paměti či kapacity baterií jim neprozrazuje, u certifikačních úřadů musí být logicky daleko sdílnější a všechny tyto aspekty jim předat. Díky tomu se tak nyní dozvídáme i přesnou kapacitu baterií všech nových iPhonů 13 (Pro).

Podle dat od certifikačních úřadů se zdá, že s baterií Apple letos čaroval hlavně u iPhonu 13 Pro Max. Ten by měl totiž nově disponovat 16,75 Wh akumulátorem, zatímco loňský model disponoval “jen” 14,13 Wh. To jinými slovy znamená u iPhonu 13 Pro Max o 18 % větší akumulátor, což přinese uživatelům lepší výdrž. Apple se na své konferenci chlubil prodloužením o zhruba 2,5 hodiny, ale v praxi by to mohlo být ještě lepší – záviset bude samozřejmě na stylu používání telefonu.

Co se týče dalších modelů, iPhone 13 mini si oproti předešlé generaci polepšil přibližně o 9 %, jelikož nabízí 9,57 Wh akumulátor namísto 8,57 Wh. iPhone 13 disponuje v porovnání s iPhonem 12 o 15 % větším akumulátorem, jelikož dostal do vínku 12,41 Wh kousek namísto 10,78 Wh a iPhone 13 Pro si polepšil zhruba o 11 %, jelikož má nově 11,97 Wh akumulátor namísto 10,78 Wh. Nárůsty baterií jsou tedy slušné u všech modelů, přičemž nejzajímavěji se jeví 13 Pro Max a 13. Až reálné testy nicméně ukáží, kam se nakonec iPhony přeci jen dostanou.