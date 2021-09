iPhony 13 (Pro) mají stejně RAM jako předešlá generace

Ačkoliv prezentoval Apple své iPhony 13 a zejména pak 13 Pro jako prakticky profesionální nástroje pro tvorbu fotek a videa se schopností jejich úprav přímo v telefonu, poměrně překvapivě se rozhodl nezahýbat s RAM pamětí, která je pro podobné činnosti potřeba. Informace o ní sice v technických specifikacích produktů nenaleznete, díky vývojářskému nástroji Xcode 13 to však již můžeme říci s jistotou.

Stejně jako tomu bylo loni, levnější řada iPhonů ve formě klasických “třináctek” dostává k čipsetu A15 Bionic 4 GB RAM paměti. U řady 13 Pro se pak opakuje nasazení 6 GB RAM modulu, který by měl dle všeho pro úkony, které budou uživatelé na telefonech provádět, bez větších problémů dostačovat. Spekulace o dalším navýšení, které se šířily v předešlých měsících internetem, se tak nakonec nenaplní, což však nemusí ve výsledku z uživatelského hlediska nikomu vadit. iPhony totiž pracují s RAM jednak velmi úsporně a jednak zcela jinak než konkurenční Androidy, takže by jim měly 4, respektive 6 GB stačit i letos bez problému.

Nová generace iPhonů bude k předobjednání už od zítřejšího rána s tím, že první šťastlivci se novinek dočkají v pátek 24. září. Poměrně zajímavé je pak to, že po několika letech, kdy byla dostupnost novinek rozfázována do několika měsíců podle řad se letos konečně dočkáme dostupnosti všech modelů v tentýž den. Na druhou stranu, otazníky visí v tuto chvíli nad spuštěním prodejů nové generace Apple Watch, o kterém zatím víme jen to, že má proběhnout někdy později na podzim.