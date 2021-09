Kompletní srovnání: iPhone 13 Pro (Max) vs. iPhone 12 Pro (Max)

Je to jen pár dní nazpátek, co jsme se na letošní první podzimní konferenci od Applu dočkali představení nových iPhonů 13. Některým jedincům se nové modely líbí, jiným zase nemusí dávat smysl. Pokud se v současné chvíli rozhodujete mezi tím, zdali koupit aktuální vlajkovou loď, popřípadě zdali si vystačíte s tou loňskou, tak jsme si pro vás přichystali tento článek, ve kterém se společně podíváme na kompletní srovnání iPhone 13 Pro (Max) a iPhone 12 Pro (Max).

Procesor, paměť, technologie

Hned ze začátku se pojďme podívat do útrob zmíněných telefonů. Celá flotila iPhonů 13 konkrétně disponuje 6jádrovým čipem A15 Bionic. Ten nabízí dvě výkonnostní jádra a dvě jádra úsporná. Všechny iPhony 12 pak disponují o rok starším procesorem v podobě A14 Bionic. Ten má naprosto stejně šest jader, dvě z toho výkonností a čtyři úsporná. Apple ale samozřejmě uvedl, že u letošních „třináctek“ jsou tato jádra výkonnější – zdali to obyčejný uživatel bude schopný poznat je otázkou. První rozdíl lze však pozorovat u GPU, které má u iPhone 13 Pro (Max) pět jader, zatímco u iPhone 12 Pro (Max) čtyři jádra. Neural Engine je u obou porovnávaných modelů 16jádrový, avšak ten u čipu A15 Bionic má přídomek „nový“, tudíž nejspíše bude taktéž o něco výkonnější. Opět se ale nabízí otázka, zdali to poznáme.

Co se týče operační paměti RAM, tak tento údaj Apple při prezentaci neuvádí. Je tedy nutné si počkat na informace a zprávy, které se objevují pár dní po Apple Keynote. Dobrou zprávou je, že operační paměť RAM u nových iPhonů 13 byla potvrzena dnes ráno, a to díky Xcode 13. Dozvěděli jsme se, že iPhony 13 Pro (Max) disponují operační pamětí RAM o stejné kapacitě jako loňské iPhony 12 Pro (Max), tedy 6 GB. Porovnávané modely pak disponují biometrickou ochranou Face ID. Nutno však zmínit, že u iPhone 13 Pro (Max) má Face ID v horní části displeje menší výřez, a to konkrétně o 20 %. Zároveň je u novějších „třináctek“ Face ID o něco rychlejší. Jedná se o vymodlenou změnu, bohužel ale není tak úplně razantní, jak bychom asi chtěli. Těžko říct, zdali se pro někoho jedná o rozhodující faktor. Ani jedno zařízení samozřejmě nedisponuje rozšiřujícím slotem pro SD karty. Změny však nastaly u SIM a eSIM. iPhone 13 Pro (Max) totiž jako první podporuje Dual eSIM, tedy možnost pro ponechání fyzického slotu pro nanoSIM prázdného a načtení dvou eSIM najednou. iPhony 12 Pro (Max) pak umí klasický Dual SIM, tedy jednu nanoSIM ve fyzickém slotu a druhou v rámci eSIM. Jak letošní, tak loňské modely pak disponují podporou 5G.

Baterie a nabíjení

Stejně jako v případě operační paměti RAM jablečná společnost při prezentaci neuvádí ani přesné kapacity baterie. Namísto toho nám pouze řekne, o kolik hodin navíc je iPhone při určitých činnostech schopen vydržet. Před několika minutami jsme se však opět dozvěděli přesné kapacity využitých baterií u nejnovějších modelů – a dobrou zprávou je, že velikost baterií se letos výrazně zvětšila. iPhone 13 Pro tak disponuje baterií o velikosti 11.97 Wh, zatímco baterie iPhone 12 Pro má baterii s kapacitou 10.78 Wh. Nárůst v případě modelu 13 Pro je tedy celých 11 %. Největší iPhone 13 Pro Max pak disponuje baterií o kapacitě 16.75 Wh, což je o 18 % více oproti loňskému iPhonu 12 Pro Max s baterií o kapacitě 14.13 Wh.

V balení všech porovnávaných zařízení najdete napájecí kabel, na napájecí adaptér však můžete rovnou zapomenout. Oba modely je možné nabíjet pomocí rychlonabíjecího adaptéru až výkonem 20 W. K dispozici je samozřejmě bezdrátové nabíjení pomocí MagSafe, a to až s výkonem 15 W. I nadále je ale možné využít obyčejné Qi bezdrátové nabíjení o maximálním výkonu 7.5 W. Ani letos jsme se nedočkali reverzního bezdrátového nabíjení – musíme si tedy nechat zajít chuť.

iPhone 12 Pro:

Konstrukce a displej

Další společné vlastnosti mají porovnávané iPhony v případě konstrukce. Ta je totiž ve všech případech vyhotovena z nerezové oceli. Tento materiál je oproti hliníku, jenž je použit u klasických „třináctek“ a „dvanáctek“, odolnější a elegantnější. Displej na přední straně pak v obou případech chrání tvrzené sklo Ceramic Shield – u tohoto tvrzeného skla je využito keramických krystalů, které jsou na sklo nanášené za velmi vysoké teploty. Zkrátka a jednoduše, přední sklo by mělo být odolnější než u jakýchkoliv starších modelů. Na zadní straně se pak nachází klasické matné sklo. Jak iPhone 13 Pro (Max), tak iPhone 12 Pro (Max) disponují na levé straně tlačítky pro úpravu hlasitosti a přepínačem pro nastavení tichého režimu, na pravé straně se pak nachází tlačítko pro zapnutí. Na spodní straně najdeme ve všech případech otvory pro reproduktory, mezi nimi se nachází Lightning konektor. Bohužel, ani u „třináctek“ Apple nepřišel s konektorem USB-C. Na dnešní dobu už je Lightning doopravdy pomalý a zastaralý, doufejme tedy, že se příští rok dočkáme. Na zadní straně se pak nachází fotomoduly se třemi objektivy. Přesné rozměry modulů u iPhonů 13 Pro (Max) nejsou známé, jsou ale patrně větší, stejně tak i samotné objektivy. Voděodolnost u všech modelů vyhovuje specifikaci IP68 (až 30 minut v hloubce do 6 metrů) podle normy IEC 60529.

iPhone 13 Pro:

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Podíváme-li se na displeje, tak ani tady nelze pozorovat příliš mnoho změn – alespoň nějaké však jsou. Veškeré porovnávané iPhony disponují OLED Super Retina XDR displejem, který podporuje HDR, True Tone, široký barevný rozsah P3 a Haptic Touch. Displeje u iPhone 13 Pro (Max) však konečně nabízí ProMotion displej s adaptivní obnovovací frekvencí v rozmezí od 10 Hz do 120 Hz, kromě toho u nich narostl typický jas na 1000 nitů z loňských 800 nitů. Maximální jas v HDR pak zůstává na 1200 nitech u obou generací. Velikost i rozlišení displeje u iPhone 13 Pro a iPhone 12 Pro je stejné, tedy 6.1″ a 2532 x 1170 pixelů s jemností 460 pixelů na palec. Naprosto stejně je tomu i v případě iPhonu 13 Pro Max a 12 Pro Max – zde má displej úhlopříčku 6.7″ a rozlišení 2778 x 1284 pixelů s jemností 458 pixelů na palec. Kontrastní poměr u všech displejů porovnávaných zařízení je 2 000 000 : 1.

Fotoaparát

U fotoaparátu už lze pozorovat určité změny a vylepšení. Nutno zmínit, že iPhone 13 Pro i 13 Pro Max letos nabízí na chlup stejné fotoaparáty, což se o loňských modelech říct nedá. Prvně se pojďme podívat na iPhone 13 Pro a iPhone 12 Pro. Obě tyto zařízení nabízí profesionální 12 Mpx fotosoustavu s širokoúhlým objektivem, ultra-širokoúhlým objektivem a teleobjektivem. U iPhonu 13 Pro jsou clonová čísla f/1.5, f/1.8 a f/2.8, zatímco u iPhonu 12 Pro jsou clonová čísla f/1.6, f/2.4 a f/2.0. Díky vylepšenému teleobjektivu zvládne iPhone 13 Pro až 3x optické přiblížení či až 15x digitální přiblížení, využít pak u nejnovějšího modelu můžete také fotografické styly a optickou stabilizaci obrazu s posuvem snímače. Jak už bylo zmíněno výše, tak iPhone 13 Pro Max disponuje stejnou fotosoustavou jako iPhone 13 Pro. Jedná se tedy o profesionální 12 Mpx fotosoustavu s širokoúhlým objektivem, ultra-širokoúhlým objektivem a teleobjektivem se clonovými čísly f/1.5, f/1.8 a f/2.8. iPhone 12 Pro Max pak nabízí taktéž profesionální 12 Mpx fotosoustavu s širokoúhlým objektivem, ultra-širokoúhlým objektivem a teleobjektivem, clonová čísla jsou zde však f/1.6, f/2.4 a f/2.2. Oba modely pak nabízí optickou stabilizaci obrazu s posuvem snímače. iPhone 13 Pro Max se pochlubí fotografickými styly, 3x optickým přiblížením a až 15x digitálním přiblížením, zatímco 12 Pro Max „jen“ 2.5x optickým přiblížením a „jen“ 12x digitálním přiblížením.

iPhony 13 Pro (Max) pak umí Smart HDR 4, loňské Pro modely pak Smart HDR 3. U všech modelů nechybí podpora portrétního režimu (i v nočním režimu), True Tone blesk, možnost focení do Apple ProRAW, Deep Fusion či noční režim. Klasické video lze u všech modelů nahrávat až ve 4K při 60 FPS, a to v režimu HDR Dolby Vision. iPhone 13 Pro (Max) však oproti loňskému iPhonu 12 Pro (Max) nabízí filmařský režim nahrávání videí s malou hloubkou ostrosti (v rozlišení 1080p při 30 FPS) či možnost natáčení ve formátu ProRes v rozlišení až 4K při 30 FPS (1080p při 30 FPS u modelu se 128GB úložištěm). U všech modelů nechybí zvukový zoom, QuickTake video, zpomalené video až v rozlišení 1080p při 240 FPS, časosběr a další. Přední fotoaparát pak zůstal z hlediska specifikací stejný – jedná se o TrueDepth s podporou Face ID, rozlišením 12 Mpx a clonovým číslem f/2.2. iPhone 13 Pro (Max) pak umí Smart HDR 4, zatímco loňské Pro modely Smart HDR 3. Přední kamera u iPhone 13 Pro (Max) však zvládá již zmíněný filmařský režim a formát ProRes, a to ve stejných kvalitách jako u zadního fotoaparátu. U všech modelů pak nechybí možnost natáčení až 4K videa při 60 FPS v HDR Dolby Vision, portrétní režimy, zpomalené video až ve 1080p při 120 FPS, noční režim, Deep Fusion, QuickTake, a další.

Fotosoustava iPhone 13 Pro:

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Barvy a úložiště

Kromě varianty úložiště vás při rozhodování rozhodně zajímají také barvy, které jsou k dispozici. V případě iPhone 13 Pro (Max) si můžete vybrat ze stříbrné, grafitově šedé, zlaté a horsky modré. iPhone 12 Pro (Max) je pak k dispozici v tichomořsky modré, zlaté, grafitově šedé a stříbrné. Co se týče kapacity úložiště, tak iPhone 13 Pro (Max) má k dispozici celkově čtyři varianty, a to 128 GB, 256 GB, 512 GB a 1 TB. iPhone 12 Pro (Max) seženete ve 128 GB, 256 GB a 512 GB.

