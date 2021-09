Kompletní srovnání: iPhone 13 (mini) vs iPhone 12 (mini)

Jestliže sledujete dění v jablečném světě, tak vám zajisté před pár dny neunikla letošní první podzimní konference Applu. Na té jsme se dočkali představení mnoha nových produktů, v čele s novými iPhony 13 a 13 Pro. Kromě nich Apple přišel také s novou generací iPadu mini a klasického iPadu a dále s Apple Watch Series 7. Všem nově představeným produktům se na našem magazínu neustále věnujeme, a to v rámci všemožných článků, ve kterých se můžete dozvědět více o specifikacích, popřípadě si můžete jednotlivé modely mezi sebou různě porovnat. V tomto článku se podíváme na srovnání iPhone 13 (mini) s loňským iPhonem 12 (mini). Vrhněme se na věc.

Procesor, paměť, technologie

Prvně se společně podíváme do útrob srovnávaných telefonů. Naprosto všechny iPhony 13 disponují hlavním čipem A15 Bionic. Ten má celkově šest jader, čtyři z toho jsou úsporná a dvě výkonnostní. Co se týče loňských iPhonů 12, tak ty pak disponují čipem A14 Bionic, taktéž šestijádrovým, kde dvě jádra jsou výkonnostní a čtyři úsporná. Apple ale samozřejmě uvedl, že letošní A15 Bionic je výkonnější, potažmo jeho jádra, aby to v porovnání s loňskými modely nevypadalo tak „jednotvárně“. Co se pak týče GPU, tak jak iPhony 13, tak i iPhony 12 v tomto případě disponují čtyřmi jádry – u „třináctek“ však samozřejmě nechybí označení „nové“ GPU. Stejný počet jader má i Neural Engine, tedy 16, opět však u iPhone 13 (mini) nechybí označení „nový“. Na papíře jsou tedy dle údajů oba čipy kompletně stejné, již se ale ukázalo, že A15 Bionic je doopravdy výkonnější.

Určitě vás zajímá také kapacita operační paměti RAM. Jablečná společnost tento údaj při prezentacích nikdy neuvádí, tak stejně neuvádí ani kapacitu baterie. Nyní už však naštěstí oba tyto údaje známe. Na kapacitu RAM se podíváme nyní, na kapacitu baterie pak v další části tohoto článku. Dnes jsme se tedy dozvěděli, že iPhone 13 a 13 mini disponují stejnou kapacitou operační paměti jako iPhone 12 a 12 mini, tedy 4 GB. Co se týče biometrické ochrany, tak se u všech srovnávaných modelů můžete těšit na Face ID, nutno však podotknout, že výřez je u „třináctek“ o celkově 20 % menší, samotné Face ID je pak o něco rychlejší. Ani jedno zařízení nedisponuje slotem pro SD kartu. Změny však nastaly u SIM a eSIM. iPhone 13 (mini) totiž podporuje Dual eSIM, tedy možnost pro ponechání fyzického slotu pro nanoSIM prázdného a načtení dvou eSIM najednou. iPhony 12 (mini) pak umí klasický Dual SIM, tedy jednu nanoSIM ve fyzickém slotu a druhou v rámci eSIM. Jak letošní, tak loňské modely pak podporují 5G.

Baterie a nabíjení

Již výše jsme zmínili, že Apple přesnou kapacitu baterie při prezentaci nových jablečných telefonů neuvádí. Dnes ráno jsme se však dozvěděli i tuto důležitou informaci. Hned na začátek můžeme říci, že se kapacity baterií u letošních „třináctek“ zvýšily, a to opravdu razantně, dokonce na úkor celkové tloušťky zařízení. iPhone 13 disponuje baterií o kapacitě 12.41 Wh, což je o 15 % více oproti loňskému iPhonu 12 s kapacitou 10.78 Wh. iPhone 13 mini pak nabízí baterii o kapacitě 9.57 Wh, což je o téměř 12 % více než u loňského iPhonu 12 mini s baterií o kapacitě 8.57 Wh.

V balení všech porovnávaných zařízení najdete napájecí kabel. Již vloni však Apple přestal přibalovat napájecí adaptéry a tento „trend“ samozřejmě pokračuje i u iPhonů 13. Všechny zmíněné modely je možné rychlonabíjet, a to až 20W napájecím adaptérem, který si můžete zakoupit zvlášť. K dispozici je samozřejmě bezdrátové nabíjení pomocí MagSafe, a to až s výkonem 15 W. I nadále je ale možné využít obyčejné Qi bezdrátové nabíjení o maximálním výkonu 7.5 W. Ani letos jsme se nedočkali reverzního bezdrátového nabíjení, což je rozhodně škoda.

Konstrukce a displej

Co se týče konstrukce, tak šasi iPhonu 13 (mini) i iPhonu 12 (mini) je vyhotoveno z hliníku. Displej na přední straně zařízení je pak v obou případech chráněn tvrzeným sklem Ceramic Shiled. Jak už název napovídá, tak tohle speciální sklo je obohaceno keramickými krystaly, které jsou na sklo nanášené za velmi vysoké teploty. Na zadní straně porovnávaných modelů se pak nachází klasické sklo, které je lesklé. Na levém boku těla se nachází tlačítka pro ovládání hlasitosti a přepínač tichého režimu, na pravé straně pak najdete tlačítko pro zapnutí zařízení. Zespoda se nachází otvory pro reproduktory, mezi nimi pak stále konektor Lightning, který je v dnešní době již relativně zastaralý a rozhodně by si zasloužil vyměnit za USB-C. Všechny modely jsou odolné proti prachu a vodě, což udává certifikace IP68 (až 30 minut v hloubce do 6 metrů) podle normy IEC 60529.

Další na řadě jsou displeje – a nutno zmínit, že u těch příliš změn nenajdete. Všechny porovnávané iPhony, tj. 13 mini, 13, 12 mini i 12, disponují OLED displeje s označením Super Retina XDR. Tento displej podporuje HDR, True Tone, široký barevný rozsah P3 a Haptic Touch. Co se týče velikosti a rozlišení, tak iPhone 13 mini a 12 mini mají 5.4″ displej s rozlišením 2340 x 1080 pixelů, což udává jemnost 476 pixelů na palec. iPhone 13 a iPhone 12 pak nabízí 6.1″ displej s rozlišením 2532 x 1170 pixelů s jemností 460 pixelů na palec. Kontrastní poměr je u všech displejů 2 000 000 : 1. Displeje se liší pouze v maximálním typickém jasu, který je u „třináctek“ 800 nitů, kdežto u „dvanáctek“ 625 nitů. Maximální jas v HDR režimu je u všech modelů 1200 nitů.

Fotoaparát

Pokud se podíváme na technické specifikace fotoaparátu, tak to máme vcelku jednoduché. Všechny čtyři modely totiž disponují dvojitou 12 Mpx fotosoustavou se širokoúhlým a ultra-širokoúhlým objektivem. Clona širokoúhlého objektivu je ve všech případech f/1.6, clona ultra-širokoúhlého fotoaparátu pak f/2.4. Rozdíl je pouze v tom, že iPhone 13 (mini) nabízí optickou stabilizaci obrazu s posuvem snímače, tedy technologii, kterou vloni nabízel jen iPhone 12 Pro Max. „Dvanáctky“ pak nabízí „pouze“ klasickou optickou stabilizaci obrazu. Všechny fotoaparáty nabízí noční režim, Deep Fusion, True Tone blesk a portrétní režim. iPhone 13 (mini) pak nabízí Smart HDR 4, kdežto iPhone 12 (mini) Smart HDR 3. U „třináctek“ pak ještě musíme zmínit možnost využití fotografických stylů.

Co se týče nahrávání videa, tak u iPhonu 13 (mini) se uživatelé mohou nově těšit na nový filmařský režim s malou hloubkou ostrosti, a to až při 1080p a 30 FPS. Jedná se o specialitu „třináctek“, tudíž loňské modely filmařským režimem nedisponují a ani nebudou. I nadále je ale samozřejmě u všech modelů nahrávat 4K video, a to až pči 60 FPS. Co se týče videa HDR Dolby Vision, tak u iPhonů 13 (mini) jej lze natáčet ve 4K při 60 FPS, u „dvanáctek“ je pak rozlišení stejné, avšak FPS klesají na 30. Všechny srovnávané modely nabízí funkce jako jsou zvukový zoom, QuickTake video, zpomalené video v rozlišení 1080p až při 240 FPS, časosběr a další. Přední fotoaparát je pak specifikacemi taktéž stejný – jedná se tedy o TrueDepth s podporou Face ID, rozlišením 12 Mpx, clonou f/2.2 a nechybí podpora portrétního režimu. iPhone 13 (mini) pak nabízí Smart HDR 4, zatímco iPhone 12 (mini) Smart HDR 3. U iPhone 13 (mini) pak můžeme vyzdvihnout filmařský režim i v případě přední kamery, či možnost natáčení HDR Dolby Vision videa až ve 4K při 60 FPS, zatímco u iPhonů 12 (mini) je možné přední kamerou natáčet ve stejném rozlišení, ale „jen“ při 30 FPS. Klasické video je pak možné natáčet u všech modelů ve 4K při 60 FPS. U všech modelů nechybí podpora zpomaleného video v rozlišení 1080p při 120 FPS, noční režim, Deep Fusion, QuickTake, Animoji a Memoji a další.

Barvy a úložiště

Při rozhodování, které zařízení si pořídíte, vás zajisté zajímají také barvy, které jsou k dispozici, a kapacitní varianty. V případě iPhone 13 (mini) si můžete vybrat z hvězdně bílé, temně inkoustové, modré, růžové a červené (PRODUCT)RED. iPhone 12 (mini) je pak k dispozici ve fialové, modré, zelené, červené (PRODUCT)RED, bílé a černé. Co se týče kapacity úložiště, tak iPhone 13 (mini) má k dispozici celkově tři varianty, a to 128 GB, 256 GB a 512 GB. iPhone 12 (mini) seženete v 64 GB, 128 GB a 256 GB.

