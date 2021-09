Jedna z nejzajímavějších funkcí iPhonů 13 Pro nebude dostupná hned od startu jejich prodejů

Historie se opakuje. Tak přesně takto by se dala popsat situace okolo jedné z nejzajímavějších novinek, kterou si Apple připravil pro iPhony 13 Pro (Max). Řeč je konkrétně o video kodeku ProRes, který na novinkách nebude dostupný už od startu jejich prodejů, ale až s pozdější aktualizací iOS.

Když Apple v loňském roce představil iPhony 12 Pro s podporou ProRAW pro fotky, majitelům těchto telefonů jej dodal až v listopadu coby součást iOS 14.3. A přesně tato situace se bude opakovat i letos, jelikož se na webu Applu dozvíte, že ProRes u iPhonů 13 Pro bude k dispozici taktéž až v průběhu podzimu coby součást některé z aktualizací systému iOS. Zda se dočkáme už v iOS 15.1, či budeme muset čekat až do třetí majoritní aktualizace iOS 15 nicméně Apple neoznámil a je dost dobře možné, že v tom zatím sám ani nemá jasno. Práce na implementaci do iOS totiž mohou stále probíhat.

Nové iPhony 13 a 13 Pro bude možné oficiálně předobjednat už od zítřejší 14. hodiny s tím, že jejich prodeje začnou následující pátek v 8:00 ráno. Poměrně zajímavé a do jisté míry pozitivní je pak to, že se Applu podařilo po letech potíží letos konečně nastavit dodavatelský řetězec tak, aby bylo možné v jeden čas objednat všechny představené iPhony a i je mít následující týden fyzicky v rukou. Co se však povedlo u iPhonů se nepodařilo u v minulosti bezproblémově dostupných Apple Watch – Series 7 totiž zatím jasné datum spuštění prodejů nemají.