Vše, co jste chtěli vědět o iPhone 13 (mini)

Jestliže se řadíte mezi milovníky jablečné společnosti, tak jste zajisté měli včerejší datum, tedy 14. září 2021, v kalendáři zakroužkované červeně. Právě v tento den se totiž konala první letošní podzimní konference, známá též pod názvem zářijová konference. Během celého roku se pro Apple jedná o nejdůležitější konferenci, jelikož na ní představuje tradičně nové generace svých iPhonů. Letos tomu nebylo jinak a žádná výjimka se naštěstí nekonala. Dočkali jsme se představení nových iPhonů 13, konkrétně modelů 13 mini, 13, 13 Pro a 13 Pro Max. Na našem magazínu se postupně věnujeme všem novinkám a v tomto článku se podíváme blíže na iPhone 13 (mini).

Design a zpracování

Asi není třeba nijak zvlášť připomínat fakt, že jsme se minulý rok s představením nových iPhonů 12 dočkali relativně velké změny na poli designu a zpracování. Konkrétně došlo k zakulacení a nasazení ostrých hran – s tímto designem jako první přišel iPad Pro, a to již před pár lety. Letos Apple u „třináctek“ přišel s totožným designem a došlo tak pouze k pozměnění barevných zpracování, která jsou k dispozici. Barev si můžete vybrat celkově pět, konkrétně hvězdně bílou, temně inkoustovou, modrou, růžovou a červenou (PRODUCT)RED. Šasi nových iPhonů 13 je vyrobeno z hliníku, zadní strana je samozřejmě ze skla.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Rozměry iPhonu 13 mini jsou 131,5 x 64,2 x 7,65 milimetrů, větší bratříček v podobě iPhonu 13 má pak rozměry 146,7 x 71,5 x 7,65 milimetrů. Hmotnost menšího modelu je pouhých 140 gramů, větší „třináctka“ pak váží 173 gramů. Na levém boku i nadále najdeme tlačítka pro ovládání hlasitosti, v pravé části zase zapínací tlačítko. Na spodní straně najdete otvory pro reproduktory, mezi nimi pak stále Lightning konektor – pro někoho bohužel, pro někoho bohudík. I u iPhonů 13 je k dispozici ochrana proti prachu a vodě, stanovuje je certifikace IP68 podle normy IEC 60529. iPhone 13 (mini) je tedy odolný po dobu 30 minut až v hloubce šesti metrů. Berte ale na vědomí, že reklamaci na poškození vodou u iPhonů i nadále uplatnit nemůžete.

Displej

Apple displeje prostě a jednoduše umí – a u iPhonů 13 nám to opět dokazuje. iPhone 13 mini konkrétně disponuje OLED displejem s označením Super Retina XDR. Tento displej má u „miniho“ úhlopříčku 5.4″ a rozlišení dosahuje 2340 x 1080 pixelů, což stanovuje jemnost 476 pixelů na palec. Větší klasický iPhone 13 má pak taktéž OLED Super Retina XDR displej, avšak s úhlopříčkou 6.1″ a rozlišením 2532 x 1170 pixelů, což vychází na jemnost 460 pixelů na palec. Oba dva displeje podporují HDR, True Tone a široký barevný rozsah P3. Nechybí Haptic Touch, kontrastní poměr je 2 000 000 : 1, maximální jas pak dosahuje 800 nitů, pokud budete prohlížet HDR obsah, tak dokonce 1200 nitů.

Displej na přední straně chrání speciální sklo Ceramic Shield od společnosti Corning. Zmíněné speciální tvrzené sklo představil Apple společně s iPhony 12, a jak už název napovídá, tak je obohacené o keramické krystaly. Ty jsou nanášeny při vysokých teplotách a zajišťují větší odolnost. V horní části displeje se pak nachází výřez pro Face ID. Ten je u letošních modelů o 20 % menší. Zjistilo se konkrétně, že je výřez patrně užší, na druhou stranu ale došlo k nepatrnému zvýšení.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Výkon

Jak iPhone 13 (mini), tak iPhone 13 Pro (Max) disponují zbrusu novým čipem s označením A15 Bionic. Tušíte správně – i letos je nový čip od Applu výkonnější než kdykoliv jindy. Disponuje celkově šesti jádry, kdy dvě jádra jsou výkonnostní a zbylá čtyři pak úsporná. U obyčejné „třináctky“ pak získáte GPU s celkově čtyřmi jádry, Pro modely pak mají v rámci GPU celkově pět jader. Co se týče Neural Enginu pro strojové učení, tak ten disponuje celkově šestnácti jádry. Apple uvádí, že je A15 Bionic se svými 15 miliardami tranzistorů oproti nejvýkonnější konkurenci výkonnější až o 50 %. Dokonce Apple uvádí, že má celkově dvouletý náskok. Konkurenčním výrobcům se totiž údajně prozatím nepodařilo přiblížit ani takovým čipům, se kterými Apple přišel před dvěma lety. Pokud vás zajímá kapacita paměti RAM, tak na tento údaj si ještě budeme muset počkat, jelikož jej Apple nikde neuvádí. Nechybí podpora 5G, v Česku je však prozatím prakticky k ničemu.

Fotoaparát

Apple se neustále snaží posouvat kvalitu fotoaparátů u svých jablečných telefonů. Letos jsme se u iPhonu 13 (mini) dočkali přepracované fotosoustavy, která disponuje dvěma objektivy. Ty nově nejsou umístěny pod sebou, ale diagonálně. Oba objektivy mají rozlišení 12 megapixelů, konkrétně se jedná o klasický širokoúhlý objektiv a o ultra-širokoúhlý objektiv. Clona širokoúhlého objektivu je f/1.6, ultra-širokoúhlý objektiv pak má clonové číslo f/2.4 a 120° zorné pole. Oproti modelům Pro tedy u klasických „třináctek“ chybí teleobjektiv, což znamená, že není k dispozici optické přiblížení. Samozřejmostí je u těchto fotoaparátů portrétní režim, zmínit musíme také optickou stabilizaci obrazu s posuvem snímače – touto technologií vloni disponoval pouze iPhone 12 Pro Max. Nechybí True Tone blesk, možnost vyfocení panorama, 100% Focus Pixels u širokoúhlého fotoaparátu, noční režim, Deep Fusion, Smart HDR 4, možnost vybrání fotografických stylů a další.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Co se pak týče nahrávání videa, tak se můžete těšit na filmařský režim nahrávání videí s malou hloubkou ostrosti, a to v rozlišení Full HD při 30 FPS. Jedná se o novinku, která je k dispozici jen u nejnovějšího iPhonů 13 a 13 Pro. Konkrétně je díky tomuto režimu při natáčení automaticky možné měnit zaostření, a to z popředí na pozadí a opět naopak. Apple se v případě této funkce inspiroval u oblíbených filmů, ve kterých se tohle přeostřování využívá často. I nadále je možné natáčet klasické video v HDR Dolby Vision, a to až v rozlišení 4K při 60 FPS. I při natáčení se u širokoúhlého fotoaparátu využívá optická stabilizace obrazu s posuvem snímače. Nechybí funkce jako Zvukový zoom, True Tone blesk, QuickTake video, zpomalené video v rozlišení 1080p a ž při 240 FPS, časosběr a mnoho dalšího.

Přední fotoaparát

Stejně jako v případě minulých generací má i iPhone 13 (mini) 12 Mpx přední fotoaparát, a to se clonovým číslem f/2.2. Tomuto fotoaparátu nechybí portrétní režim, podpora Animoji a Memoji díky technologie TrueDepth, noční režim, Deep Fusion, Smart HDR 4, možnost výběru fotografických stylů či již zmíněný filmařský režim nahrávání videí s malou hloubkou ostrosti, a to v rozlišení 1080p při 30 FPS. Přední kamerou je pak možné nahrávat i „klasické“ HDR Dolby Vision video, a to až v rozlišení 4K při 60 FPS, anebo zpomalené video v rozlišení 1080p při až 120 FPS. Nechybí časosběr, stabilizace videa, podpora QuickTake a další.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Nabíjení a baterie

Zatím není jisté jakou kapacitu má baterie iPhonu 13 mini a 13 – Apple totiž tuto informaci, stejně jako v případě operační paměti RAM, neuvádí. Budeme si tedy muset počkat na dodatečné informace. Na svých stránkách ale Apple uvádí, kolik hodin zvládne iPhone vydržet na jedno nabití. Začneme menším iPhonem 13 mini, který zvládne při přehrávání videa vydržet na jedno nabití až 17 hodin, při streamování videa pak 13 hodin a při přehrávání zvuku 55 hodin. Větší bratříček v podobě klasické „třináctky“ pak dosahuje výdrže 19 hodin při přehrávání videa, 15 hodin při streamování videa a 75 hodin při přehrávání zvuku. iPhone 13 (mini) je možné nabíjet 20W napájecím adaptérem, díky kterému získáte až 50 % nabití za pouhých 30 minut. Samozřejmostí je bezdrátové nabíjení skrze MagSafe, a to o maximálním výkonu 15 W, využít je možné i klasické Qi nabíjení o maximálním výkonu 7,5 W.

Cena, úložiště, dostupnost

Jestliže jste si s iPhonem 13 (mini) padli do oka, tak vás zajisté zajímá, kolik financí si na něj budete muset vyhradit. Jak iPhone 13 mini, tak i iPhone 13 jsou k dispozici ve třech kapacitních variantách – konkrétně se jedná o 128 GB, 256 GB a 512 GB. V případě iPhonu 13 mini jsou ceny 19 990 korun, 22 990 korun a 29 190 korun. Máte-li zálusk na iPhone 13, tak jsou ceny 22 990 korun, 25 990 korun a 32 190 korun. Předobjednávky obou nových vrcholných modelů startují již 17. září ve 14:00. Start prodejů je pak stanoven na 24. září – v tento den se také objeví první kusy nových iPhonů v rukách svých majitelů.

Nově představené Apple produkty půjde zakoupit například na Alze, Mobil Pohotovosti či u iStores