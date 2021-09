Steve Wozniak zakládá novou vesmírnou společnost Privateer

Steve Wozniak i nadále zůstává aktivní v technologickém světě. Nově ale v odvětví, které byste na něj možná jen těžko tipovali. V krátkém tweetu totiž oznámil, že spoluzakládá novou vesmírnou společnost zvanou Privateer.

Zpráva proběhla skutečně jednoduchým oznámením na Twitteru, k němuž byl připojen odkaz na minutové video na YouTube. To obsahuje kombinaci historických a moderních videí raket a sluneční soustavy. V popisu u videa stojí, že Privateer Space „pracuje na tom, aby byl vesmírný prostor bezpečný a přístupný celému lidstvu“. S „Wozem“ společnost spoluzakládá Alex Fielding, jenž v minulosti založil společnost Ripcord, Inc. Oba muži se již pracovně znají, neboť v roce 2002 spoluzaložili firmu Wheels of Zeus, která krátce pracovala na bezdrátových zařízeních sledujících polohu.

O konkrétních službách, které Privateer hodlá poskytovat, se toho moc neví. Společnost plánuje tento týden poskytnout omezený pohled na některé své zamýšlené činnosti soukromému publiku na konferenci AMOS (Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies). Vesmírné startupy jsou poslední dobou v technologickém světě velice populární, a to převážně díky znovupoužitelnosti nosných raket. Bez podrobností o plánech, které má Steve Wozniak s Alexem Fieldingem se svou novou vesmírnou společností, je těžké hádat, do čeho by se „Woz“ mohl pustit. Máte nějaký tip? Odkaz na oznámení nové společnosti naleznete pod odstavcem.