Spoluzakladatel Applu Steve Wozniak čelil kuriózní žalobě

Za dobrotu na žebrotu. Možná takto by se dal popsat civilní soud, jemuž musel čelit jeden ze spoluzakladatelů společnosti Apple Steve Wozniak, kterého žaloval profesor z Univerzity v Connecticutu Ralph Reilly. Ten tvrdil, že se na jedné akci se Stevem dohodl, že svou školu na technologické vzdělávání pojmenuje Woz. Podle Reillyho je tato dohoda stvrzena podáním ruky na fotografii. Reilly dodává, že jeho vzdělávací instituce byla velmi ambiciózním plánem na technologické vzdělávání dospělých pod záštitou statusu Wozniaka, jenž je spoluzakladatelem jedné z nejznámějších společnosti na světě.

Zde začíná onen vtip. Jelikož Steve Wozniak vlastní od roku 2017 společnost Woz U, která se rovněž zaměřuje na vzdělávání v oblasti technologií, nabyl Ralph Reilly dojmu, že Wozniak porušuje autorská práva jeho školy nesoucí název Woz. Profesor tedy zažaloval jednoho z otců Applu o milion dolarů. Wozniak k soudnímu řízení řekl, že za ním Reilly jednou došel prosit o radu s tím, že jejich rozhovor byl zakončen dotazem, zda by mohl svou školu pojmenovat Woz Institute of Technology, s čímž souhlasil. Zcela ale odmítá, že by fotografie byla nějakým způsobem relevantní. Jednalo se prý o klasickou fotografii s fanouškem, kterých rozdává denně i několik desítek. Na každý pád spravedlnost není slepá a porota u příslušného soudu se usnesla, že Steve Wozniak se svou společností Woz U žádná autorská práva neporušil. Nezbývá než závěrem s posměškem dodat, že profesor Reilly bude zřejmě „rovina chlap“.