WhatsApp začíná podporovat ukládání šifrovaných záloh konverzací na iCloud

Tvůrci aplikace WhatsApp tento týden oznámili, že dvěma miliardám svých uživatelů poskytne možnost nahrát zálohy svých konverzací do iCloudu, přičemž tyto zálohy bude možné ochránit za pomocí hesla. Záloha historie konverzací z WhatsAppu na iCloud jako taková není žádnou novinkou a majitelé iOS zařízení ji mají k dispozici již nějakou dobu, ale zálohované zprávy a média až dosud nebylo možné ochránit za pomoci koncového šifrování WhatsAppu. To se ale naštěstí změní.

Šifrovací klíče pro iCloud jsou pochopitelně ve vlastnictví společnosti Apple. Právě z toho důvodu by se teoreticky mohlo stát, že by si třetí strana mohla – ať už legální cestou, nebo podvodně – vyžádat přístup k zálohám whatsappové konverzace na iCloudu. Na společnost Apple je navíc údajně vyvíjen tlak ze strany FBI a dalších organizací, aby nešifroval zálohy na iCloudu. V jedné z budoucích aktualizací aplikace WhatsApp by se ale naštěstí měla objevit nová funkce, která tento problém zdárně vyřeší. Uživatelé si díky ní budou moci své zálohy konverzací zašifrovat a ochránit heslem ještě před tím, než je nahrají na iCloud.

Tvůrci WhatsAppu začali na této funkci údajně pracovat již v březnu minulého roku. Až bude funkce uvedena do provozu, budou si moci uživatelé zabezpečit své konverzace heslem. Pokud se k těmto konverzacím dostane nepovolaná osoba, která nebude znát heslo, budou pro ni tyto zálohy zcela nečitelné. Šifrování záloh bude volitelné a bude probíhat s využitím 64-bitového šifrovacího klíče. Poté, co uživatel vytvoří heslo pro zálohy svých whatsappových konverzací, uloží WhatsApp toto heslo na fyzický hardwarový bezpečnostní modul. WhatsApp bude mít pouze informaci o existenci hesla, nikoliv o heslu samotném. V případě, že v rámci snahy o odemčení konverzací dojde k vícenásobnému zadání nesprávného hesla, bude přístup k těmto zálohovaným konverzacím navždy znemožněn. Přesvědčila vás tato novinka o bezpečnosti WhatsAppu, nebo dáváte přednost jiným platformám?