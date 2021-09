Kuo: iPhony 13 dorazí s vyšším základním úložištěm, řada 13 Pro skutečně nabídne 1 TB variantu

Další den, další únik informací o iPhonech 13 (Pro). Tak přesně takto by se daly s trochou nadsázky popsat poslední týdny, které jsou vzhledem k blížícímu se představení iPhonů 13 doslova prošpikované úniky informací o nich. S jedním velmi zajímavým před pár hodinami vyrukoval i velmi přesný analytik Ming-Chi Kuo, který se ve své nové zprávě zaměřil na úložné kapacity chystaných iPhonů.

Kuo tvrdí, že má Apple v plánu u základníchiPhonů 13 opustit 64GB úložiště a nahradit jej 128GB, jako to udělal v loňském roce i u iPhonů 12 Pro. Telefony by pak dle něj měly dorazit ve 128, 256 a 512GB. V případě iPhonů 13 Pro se zase dle něj chystá nová maximální úložná varianta ve formě 1 TB, kterou Apple doplní stávajících 128GB, 256GB a 512GB. Pokud se tak skutečně stane, je jasné, že se můžeme těšit na historicky nejdražší iPhone, jelikož cena modelu 13 Pro Max s 1TB úložištěm by byla zcela určitě astronomická.

Nové iPhony představí Apple už zítra večer na své první podzimní Keynote, kterou oznámil minulý týden. Kromě nich bychom se měli na akci dočkat také odhalení nové generace Apple Watch ve formě Series 7 spolu s novou generací základních AirPods. My vám budeme celou akci na Letem světem Applem jednak přenášet ve formě českého živého přepisu a jednak vás zaplavíme články, které budou všechny představené novinky rozebírat. Rozhodně nás tedy zítra čtěte.