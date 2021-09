Alza výrazně zlevnila mnoho počítačových a konzolových her od Ubisoftu

Komerční sdělení: Máte rádi hry a zejména pak ty z dílny francouzského giganta Ubisoft? Pak pro vás máme vynikající zprávu. Alza totiž mnoho her ze jeho dílny, respektive vývojářského studia zlevnila a to v mnoha případech skutečně extrémně. Ušetřit tak na nich nyní lze i vyšší stovky korun.

Zdroj: Xbox Store

Na své si ve slevách na Ubisoft u Alzy přijdou zejména hráči akčních her. Slevy totiž padly například na hry ze série Assassin’s Creed, The Division či Ghost Recon. Nezapomnělo se však třeba ani na Far Cry 5, které lze nyní sehnat o parádních 38 % levněji. To The Division spadlo dokonce o 60 % a Ghost Recon: Breakpoint pak dokonce o 75 %, díky čemuž jej lze sehnat jen za 199 Kč. Ale pozor, skladové zásoby her nejsou bezedné a u některých kousků je jasně vidět, že začínají pomalu docházet. Rozhodně tedy s nákupem neotálejte, pokud si nějaký kousek vyhlédnete.

