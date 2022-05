Po několika měsících ticha Ubisoft oznámil, že se práce na remaku velmi očekávané hry Prince of Persia: The Sands of Time přesouvají do kanadského Montrealu. Hra byla původně vytvářena v Indii. Přesun byl prý nezbytný kvůli poskytnutí nejlepšího zážitku ze hry. Ubisoft nezmínil, co konkrétně bylo důvodem k takové změně.

An update on the development of Prince of Persia: The Sands of Time Remake pic.twitter.com/8xQpqyPSwQ — Prince of Persia (@princeofpersia) May 3, 2022