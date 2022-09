Ubisoft oznámil nový Assassin’s Creed pro mobily! Má jít o pecku, jaká tu ještě nebyla

Smartphonům je často vyčítáno to, že na nich je jen velmi málo skutečně kvalitních her, přestože minimálně v posledních několika letech nabízí výkon srovnatelný s počítači či konzolemi. Jak se však zdá, blýská se na lepší časy, jelikož se na ně blíží například nové Call of Duty: Warzone od Activisionu a dnes již víme, že dokonce i nový Assassin’s Creed od Ubisoftu. A ten by měl stát skutečně za to.

Ubisoft se na své nedávné akci věnované právě sérii Assassin’s Creed rozhodl poměrně výrazně poodkrýt své plány s budoucností této herní série a to konkrétně potvrzením celé řady spekulací z dřívějška o rozpracovaných titulech. A právě mezi nimi se dle jeho slov nachází i projekt s kódovým označením JADE, který je určen pro mobilní telefony a který má svými parametry odpovídat AAA RPG titulům známým z počítačů a konzolí. Chybět v něm nemá ikonická hratelnost této herní série perfektně optimalizovaná pro dotykové ovládání, ale třeba ani možnost vytvoření si vlastní postavy či open world. Ačkoliv jsme se žádné ukázky nedočkali, Ubisoft příslibil, že titul dorazí brzy a že od něj má vskutku velká očekávání. A aby tak ne. Vždyť popisem skutečně odpovídá dílům, které v posledních letech válcují konzole a počítače, což je s ohledem na mobilní Assassin’s Creed tituly z minulosti velmi pozitivní. Zatímco Identity ještě úplný propadák nebyl, pozdější kreslená verze Assassin’s Creed mezi hráči naprosto pohořela.