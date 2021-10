Ochránci zvířat žádají Ubisoft, aby z Far Cry 6 odstranil kohoutí zápasy

Far Cry 6 je čerstvou novinkou. Ačkoli od původního konceptu hry se Far Cry 6, stejně jako několik předchozích dílů, odklání, fanoušci série budou spokojení a hra má vesměs pozitivní hodnocení. Hra má ale škraloup u ochránců zvířat. V některých táborech můžete hrát minihry v podobě kohoutích zápasů, což se příčí organizaci bojující za práva zvířat PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). Minihra má podobu arkádových bojů známých například z herních sérií Mortal Kombat. Byť kohoutí zápasy nekončí smrtí oponenta, PETA žádá, aby Ubisoft minihru odstranil. V minulosti si organizace stěžovala například také na rybolov v Assassin’s Creed: Black Flag. Na podobu minihry ve Far Cry 6 se můžete podívat pod odstavcem.

Glorifying a bloodsport is a #FARCRY from entertainment. Real roosters in cockfights are fitted with sharp spurs that tear through FLESH & BONE, causing agonizing & fatal injuries. PETA & @PETA_Latino are urging @Ubisoft to replace @FarCrygame's horrific minigame! pic.twitter.com/srjoLUo7j6 — PETA (@peta) October 7, 2021