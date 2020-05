Ubisoft zřejmě chystá nového Prince of Persia

Už je tomu opravdu dlouho, co jsme si mohli zahrát hru Prince of Persia. Jak se ale zdá, Ubisoft na tuto sérii nezanevřel. Po oznámení nového dílu AC se možná hráči dočkají ještě dalšího přídavku v podobě oznámení právě nového Prince of Persia. Ubisoft si totiž zaregistroval doménu princeofpersia6.com. Nezbývá tedy než čekat. Zahráli byste si nový díl této série?