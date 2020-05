Gameplay Cyperpunku 2077 byl umělou inteligencí převeden do 8K, výsledek je úchvatný

Hra Cyberpunk 2077 platí za jednu z nejočekávanějších her tohoto roku, což dokazuje i to, jak je kolem ní neustále rušno. Na YouTube se nyní objevilo umělou inteligencí převedené demo do 8K rozlišení. Kvůli omezením internetu jde ale video přehrát pouze v 1080p, stáhnout si jej tedy můžete zde. Ale pozor, soubor má 57 GB.