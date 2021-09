Nejvyšší čas na představení Apple Watch 7. Xiaomi překonalo Apple v prodejích nositelné elektroniky

Čínské společnosti Xiaomi se podařilo překonat Apple v oblasti prodeje chytrých hodinek a náramků. Svědčí o tom výsledky za druhý kvartál tohoto fiskálního roku, a částečnou zásluhu na tom má novinka jménem Mi Smart Band 6. Zatímco Apple si za dané období připsal na konto 7,9 milionu prodaných kusů svých chytrých hodinek, společnosti Xiaomi se podařilo dosáhnout milníku osmi milionů prodaných kusů.

Nejnovější zpráva analytické společnosti Canalys hovoří o neobvyklém úspěchu společnosti Xiaomi na trhu s chytrými hodinkami. Firma totiž překonala nejen Apple, ale také Huawei a Fitbit. Nejhůře se pak v této oblasti dařilo společnosti Samsung. Analytička společnosti Canalys Cynthia Chen v této souvislosti mimo jiné uvedla, že hodinky Mi Smart Band 6 jsou ve srovnání se svými předchůdci výrazně atraktivnější. Rozhodnutí společnosti Xiaomi vydat tuto novinku v průběhu zmíněného kvartálu hodnotí analytička jako velmi chytrý krok. Nebýt tohoto rozhodnutí, kraloval by žebříčku prodejů chytrých hodinek i nadále Apple, a to i navzdory tomu, že Apple Watch Series 7 ještě nespatřily světlo světa.

Co se ale sofistikovanějších chytrých hodinek týče, zde si i nadále Apple drží svůj 31,1% podíl. Společnost Huawei má na trhu s „lepšími“ chytrými hodinkami 9% podíl, který jí zajistil druhé místo, na třetí pozici se s 5,7% podílem umístila firma Xiaomi. Na poli s jednoduššími náramky ale zcela s přehledem kraluje právě Xiaomi. Manažer společnosti Canalys Research Jason Low poukazuje na to, že se výrobci snaží intenzivně vylepšovat uživatelské rozhraní svých hodinek, stejně jako celkový zážitek z nich. Na vzestupu jsou funkce, související s monitorováním zdraví. Podle Jasona Lowa je to právě schopnost poskytnout uživatelům v tomto směru pokud možnost nejlepší službu, která rozhoduje o tom, jaký výrobce se v prodeji chytrých hodinek a fitness náramků umístí na předních příčkách.