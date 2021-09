Bloomberg: Apple Watch 7 se představí s iPhony 13, bude jich ale extrémní nedostatek

V posledních dnech jsme vás hned několikrát informovali o tom, že má Apple velké problémy s výrobou nové generace Apple Watch, kvůli čemuž je v ohrožení i jejich plánované představení a prodeje. Tyto spekulace nyní bohužel potvrdil i další extrémně dobře informovaný zdroj ve formě agentury Bloomberg, konkrétně pak ústy reportéra Marka Gurmana.

Gurman se nechal slyšet, že má Apple nové Apple Watch Series 7 stále v plánu představit po boku iPhonů 13 v září. Je tu však jedno velké ale. Kvůli výrobním problémům budou buď jejich prodeje kompletně odsunuty na později, nebo v pravděpodobnějším případě budou sice k dispozici brzo, ale zato v extrémně omezeném množství – tedy minimálně u některých modelových řad. O jaké řady se bude jednat je nicméně v tuto chvíli nejasné a světu tak nezbývá nic jiného než čekat na to, jak celá situace dopadne.

Očekává se, že k odhalení nových produktů dojde v úterý 14. září od 19:00 našeho času. Pozvánky na tuto událost by pak měl Apple rozeslat už toto úterý, tedy 7. září, taktéž ve večerních hodinách. Kromě iPhonů 13 a Apple Watch by měla akce přinést třeba i novou generaci sluchátek AirPods. Naopak s MacBooky a iPady si zřejmě počkáme až do října či listopadu, přestože se před pár měsíci spekulovalo o tom, že je Apple taktéž ukáže v září.