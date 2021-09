WhatsApp na iPhonech se dočká dalšího vylepšení

Tvůrci populární chatovací a komunikační platformy WhatsApp se pouští neustále do nových a nových změn. Zatímco některé se týkají zásadních funkcí aplikace nebo souvisí třeba se soukromím a bezpečím uživatelů, jiné mají zase spíše vizuální charakter. Do posledně jmenované skupiny patří i nejnovější změna, která se týká vzhledu chatovacích bublin v konverzacích v aplikaci WhatsApp na iOS zařízeních.

Změna zatím sice nebyla oficiálně uvedena do provozu, informuje o ní ale server WABetainfo, který je obecně dlouhodobě považován za velmi spolehlivý zdroj, pokud jde o informace týkající se budoucích nových funkcí a dalších změn v rámci platformy WhatsApp. Majitelé iOS zařízení by se zmíněného přepracování vzhledu chatovacích bublin v konverzacích měli dočkat v rámci některé z příštích aktualizací aplikace WhatsApp. Nově by se měly bubliny v konverzacích vyznačovat o něco zaoblenějším tvarem, a měly by být také vyvedené v novém zeleném odstínu. Na fotografiích v galerii k tomuto článku se můžete přesvědčit, že bubliny získají o něco tmavší odstín. Bubliny na screenshotech v galerii vypadají také o něco větší a působí modernějším dojmem. Kromě nového vzhledu chatovacích bublin v konverzacích chystají tvůrci WhatsAppu také pár dalších změn, jako jsou větší rozměry obrázků nebo třeba náhledy webových odkazů, v dohledné budoucnosti bychom se měli v rámci aplikace WhatsApp dočkat také možnosti přidávání reakcí k jednotlivým zprávám. Bohužel zatím není jisté, kdy budou zmíněné změny uvedeny plně do provozu.