Naši sousedé chtějí po Applu aktualizace pro jeho produkty po dobu 7 let

Apple sice majitelům smartphonů ze své dílny poskytuje aktualizace softwaru po poměrně dlouhou dobu, někomu se to stále zdá málo. Podle návrhu, který německá vláda nedávno předložila Evropské unii, by měli výrobci smartphonů poskytovat pro svá zařízení bezpečnostní aktualizace i náhradní díly po dobu sedmi let.

Německá vláda nedávno zahájila jednání s Evropskou komisí. Cílem těchto diskuzí by mělo být vydání nového nařízení, na jehož základě by výrobci smartphonů včetně společnosti Apple měli pro svá zařízení poskytovat aktualizace softwaru i náhradní díly po dobu sedmi let namísto původních pěti. Kromě prodloužení této doby žádá dále německá vláda o to, aby náhradní díly výrobci nabízeli vždy za „rozumné ceny“. To znamená, že by tyto ceny měly být kromě jiného také veřejně známé, a v průběhu času by nemělo docházet k jejich výraznému navyšování. Co se dodací doby těchto náhradních dílů týče, Evropská komise navrhuje, že by neměla přesáhnout lhůtu pěti dní, německá vláda ale bojuje za ještě rychlejší dodací dobu.

Kromě zmíněných návrhů také německá vláda podporuje plány Evropské komise, podle kterých by výrobci smartphonů a dalších zařízení měli zveřejňovat také energetické štítky spolu s takzvaným indexem opravitelnosti, podle kterého by spotřebitelé mohli snáze odhadnout, jak velkou šanci má jejich zařízení na opravu. Zatímco Německo na Evropskou komisi tlačí, aby své požadavky co možná nejvíce zpřísnila, výrobci smartphonů jsou jiného názoru. Aliance DigitalEurope, jejímž členy je kromě Applu například také Google nebo Samsung, se zasazuje o tříletou podporu bezpečnostních aktualizací chytrých zařízení a dvouletou lhůtu na poskytování funkčních aktualizací. Na konečné výsledky jednání si ale budeme muset ještě nějaký čas počkat – Evropská unie předpokládá, že k vydání příslušného návrhu by mohlo dojít až v roce 2023. Evropský parlament hlasoval pro podporu takzvaného práva na opravu již v listopadu loňského roku.