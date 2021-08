Apple přiznal problémy se zvukem iPhonů 12 (Pro), nabízí opravu zdarma

Přestože jsou iPhony z hlediska výrobní kvality na velmi vysoké úrovni, zcela dokonalé bohužel nejsou. To ostatně potvrdil před pár hodinami i samotný Apple spuštěním nového servisního programu, který se týká všech loňských “dvanáctek” a to konkrétně kvůli možným problémům se zvukem.

Apple v detailech opravného programu uvádí konkrétně to, že velmi malé procento iPhonů 12 mini, 12, 12 Pro a 12 Pro Max vyrobených mezi říjnem 2020 a dubnem 2021 trpí problémy se zvukem u hovorů, které jsou zapříčiněny vadným přijímačem. Ten se projevuje konkrétně úplným výpadkem zvuku a tedy neschopností slyšet protistranu, čímž je de facto celý telefonát přerušen. Uživatelsky přívětivá oprava založená například na přenastavení softwarových funkcí nicméně bohužel neexistuje.

Ptáte-li se pak na to, proč se Apple rozhodl spustit servisní program zrovna nyní, je tomu tak proto, že již brzy uplyne rok od uvedení iPhonů 12 (Pro) na pulty obchodů, což jinými slovy znamená, že i skončí jejich roční mezinárodní záruka (která je v některých zemích zároveň jednou zárukou). A jelikož byly problémy se zvukem řešeny doposud právě skrze záruční opravy, je nutné je nyní nahradit jinou formou kompenzace, kterou je právě speciální servisní program. Ten platí pro každý iPhone vyrobený v inkriminovaném období, u kterého se vada projeví, a to konkrétně po dobu dvou let od prvního maloobchodního prodeje dané jednotky. Opravu poskytne jako již tradičně každý autorizovaný servis.