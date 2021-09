Budou letošní iPhony jen dohánět konkurenci?

Odhalení nové generace iPhonů bychom se měli dočkat již příští týden v úterý. Zatímco však v předešlých letech byl hlad po informacích, které je s předstihem odhalovaly naprosto extrémní, letošek je v lecčem jiný. Úniků je sice i tentokrát relativně dost, v naprosté většině případu se však nejedná o žádné pecky, nýbrž jen o víceméně očekávaná vylepšení, na která už tak nějak byl nejvyšší čas. Přesně proto se mohou zdát blížící se iPhony do značné míry nudné a nemusí táhnout tak, jak bychom zřejmě chtěli.

Fanouškem Applu jsem ji řadu let a vzhledem k ekosystému, který jsem si kolem sebe z jablíček vybudoval tomu tak ještě určitě nějakou chvíli bude. O to víc mě mrzí, že jsem již relativně dlouho nezažil pocit, který jsem si užíval třeba při příchodu iPhonu X – tedy největší revoluce mezi iPhony za posledních několik let. Tehdy mi přišlo, že je Apple ještě schopný udávat trendy a přestože mě o rok později trochu zklamal iPhonem XS, další rok si renomé vylepšil iPhony 11 se skvělými fotoaparáty a v loňském roce iPhony 12 s novým designem. Letošek bude ale zřejmě dost jiný, protože bude spíše rokem dohánění konkurence než udávání trendů.

Ať už se bavíme o 120Hz displeji, rychlejším nabíjení nebo třeba lepším 5G či WiFi, jedná se o věci, které konkurence už tak nějak má a to poměrně dlouho. Ač nerad, musím tedy dát už nyní za pravdu spoustě “hejtrů” Applu, kteří dlouhodobě křičí, že jen dotahuje konkurenci. A takto by se dalo pokračovat i s celou řadou dalších vylepšení. Dočkáme se lepšího optického zoomu fotoaparátu? Super, jen by to nesmělo přijít pět minut po dvanácté – konkrétně pak poté, co androidí konkurence přinesla v posledních měsících i letech naprosto neuvěřitelně fungující teleobjektivy či hybridní zoomy, které vám s trochou nadsázky umožňují spočítat mimozemšťany v jednotlivých kráterech měsíce. Totéž v bledě modrém by se pak dalo říci i o čtečce otisků prstů v displeji, kdyby jí Apple nakonec nasadil. Jasně, potěšila by, ale revolucí by prostě nebyla, i kdyby se Apple stavěl na hlavu. Už tu totiž zkrátka nějakou dobu je a oslnit s ní prostě nejde.

Mnozí z vás teď zřejmě namítnou, že i toto dohánění Applu bude stačit ke skvělým prodejům a já s vámi musím souhlasit. Upřímně, i já se totiž na nákup iPhonu 13 chystám a to bez ohledu na to, jaké bude mít vlastnosti. Nový telefon totiž již jednak kvůli práci potřebuji, jednak chci a jednak mi ani jiný nedává vzhledem k mému pracovně-domácímu setupu smysl. Nebude to ale koupě ve stylu iPhonu X, kdy by člověk se zatajeným dechem čekal na kurýra s balíčkem a po rozbalení krabičky šel do kolen, což je dle mého velká škoda.

Možná si říkáte, proč jsem něco podobného nepsal v roce 2019 při představení iPhonů 11, které byly ve výsledku také spíš “jen” dotahovačkou konkurence – tedy minimálně z hlediska fotoaparátu, nočního režimu a tak podobně. Odpověď je přitom poměrně jednoduchá – dotahované technologie tehdy úplným standardem nebyly a člověk byl tudíž kritikou šetřit. Žili jsme navíc v úplně jiné době, než ve které žijeme teď a dění kolem nás jsme vnímali trochu jinou optikou a s jiným zájmem. Zatímco tehdy jsme byli ještě covidem neposkvrnění a tedy s myslí tak nějak otevřenou všemu, dlouhá doba v uzávěrách mnohé z nás hlavou nasměrovala trochu jinak a věci, které jsme předtím hltali, nám rázem tak sexy nepřijdou. A právě proto se můžou zdát letošní iPhony nudnější než tomu bylo třeba právě v roce 2019, kdy byla situace s novinkami srovnatelná.