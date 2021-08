ČSOB pořádá soutěž o iPhone 13, jeho podobu si vymyslela

iPhony 13 (Pro) začínají být s jejich blížícím se představením čím dál žhavějším tématem. Na vlně zájmu o něj se nyní rozhodla svézt i jedna z největších tuzemských bank ČSOB, která o něj začala dokonce už i soutěžit a to v extrémně jednoduché soutěži, do které se zapojíte pouhým založením účtu Plus Konto. Proč ale vůbec o soutěži píšeme? To proto, že si pro ní rozhodla banka vymyslet ilustrační fotky “třináctek”.

Jak můžete v galerii vedle tohoto odstavce vidět, iPhone 13 v podání ČSOB nemá žádný výřez v displeji a evidentně počítá i s mírně upraveným operačním systémem. Grafické prvky na telefonech ČSOB se totiž s těmi z iOS 14 ani 15 tak úplně neshodují a například ikonické hodiny v levém horním rohu telefonu spolu s jeho podbarvením při telefonování chybí úplně. Jasně, vzhledem k ilustrační povaze obrázků lze tyto věci hodit bez větších potíží za hlavu. Na druhou stranu je ale možné, že právě tyto snímky líbivých telefonů mohou některé méně znalé uživatele přimět k založení účtu s vidinou, že přesně takový telefon nakonec od ČSOB dostanou. Zklamání v takovém případě bude pak velké – vždyť již pěkných pár týdnů se ví, že iPhone 13 budou designově de facto jen iPhony 12 s menším výřezem.