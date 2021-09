Aplikace Tečka bude mít další využití. Ještě více usnadní vstupy na placené akce

Pokud jste se již nechali očkovat proti koronaviru, zřejmě máte ve svém smartphonu nainstalovanou aplikaci Tečka sloužící pro prokazování se certifikátem všude, kde je to jen potřeba. Přesně vás pak zcela určitě potěší vylepšení, které je nyní pro Tečku plánováno a které se začíná testovat. Řeč je konkrétně o ještě snadnějších vstupech na placené hromadné akce.

V současnosti je při vstupech na placené hromadné akce vyžadováno kromě vstupenky i potvrzení o bezinfekčnosti testem či potvrzení očkování – tedy věci, které lze uložit právě do Tečky. Aplikace se však nově dočká propojení se vstupenkovými systémy, které umožní to, že při nákupu vstupenky online získá prodejce informace o tom, zda je kupující již očkovaný či ve chvíli konání akce bezinfekční díky testu, což následně zaznamená na vstupenku. Po jejím předložení pak už nebude nutné svou bezinfekčnost prokazovat právě pomocí Tečky, což by mělo pomoci v odbavování čekajících diváků.

Novinka by měla být do provozu uváděna postupně s tím, že zprvu bude dostupná například v pražském Edenu, tedy na stadionu Slavia Praha, či v Dejvickém divadle. V dohledné době by se pak měla novinka rozšířit i do dalších míst, která obsluhuje vstupenkový systém Ticketportal. Právě s tím je totiž NAKIT a ministerstvo zdravotnictví na spolupráci dohodnuto.