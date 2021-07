Aplikace Tečka: Kde ji stáhnout a jak nastavit

Aplikace Tečka je tu. Tak přesně takto by se dalo s trochou nadsázky hovořit o čerstvém vydání české verze Covid Pasu, která by nám měla usnadnit následujících několik měsíců. Po přihlášení se do Tečky totiž v aplikaci naleznete veškeré certifikáty, kterými se je možné prokázat na místech, která to vyžadují nebo by vyžadovat mohla – a to samozřejmě jak na území Česka, tak i zbytku EU. Čtečka totiž samozřejmě splňuje evropské standardy.

Jak nainstalovat Tečku