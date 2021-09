Unikly další detaily displejů Apple Watch Series 7

Zatímco ještě před pár týdny se prakticky nikdo o vlastnosti displejů chystaných Apple Watch Series 7 nezajímalo, protože svět předpokládal, že se v nich budou shodovat s těmi ze Series 5 a 6, v posledních dnech jsou velmi žhavým tématem. Apple se je totiž rozhodl u svých chystaných hodinek velmi slušně zvětšit, což s sebou přináší i lepší rozlišení a více pixelů. A díky zdrojům agentury Bloombergu již víme, o jaké hodnoty se bude přesně jednat.

Současné modely se prodávají ve 40 a 44 mm variantách. Apple Watch Series 7 však dorazí ve 41 a 45 mm variantě, přičemž v obou případech nabídne jejich displej o 16 % více pixelů. To jinými slovy znamená, že se displej u většího modelu zvětší ze současných 1,78” na 1,9” a nabídne rozlišení 396×484 namísto nynějších 368×448 pixelů. Kromě zvětšování displejové plochy se pak Apple podle Bloombergu pustil i do zúžení rámečků kolem displeje, díky čemuž by tak měly hodinky vypadat ještě moderněji.

Zdroje Bloombergu rovněž poodhalily pár detailů okolo nových ciferníků, které na Series 7 díky většímu displeji dorazí. Apple počítá například s vylepšeným modulárním ciferníkem s názvem Modular Max, který nabídne více komplikací než jeho předešlá verze. Právě na možnostech “nacpat” na displej více komplikací budou ostatně stavě všechny exkluzivní ciferníky, což však není žádným překvapením. Bylo tomu tak totiž i v roce 2018, kdy se Apple rozhodl pro první zvětšení Apple Watch od jejich zrodu.

