První chytré brýle od Applu budou k fungování potřebovat iPhone

Již pěkných pár let není žádným tajemstvím, že Apple pracuje na chytrých brýlích nebo chcete-li headsetu, kterým by rád posunul technologický svět opět o pořádný kus dopředu. Pokud jste však doufali v to, že byste mohli tímto produktem zcela nahradit iPhone a veškerou komunikaci řešit přes Apple Watch v kombinaci s brýlemi, máme pro vás špatnou zprávu. Nic takového totiž možné nebude. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného portálu The Information.

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí, že první verze chytrých brýlí Applu bude zcela závislá na připojeném iPhonu, ze kterého bude zřejmě čerpat veškerý výkon. Jednat se tedy bude svým způsobem o obdobu Apple Watch, které byly v prvních verzích na iPhonech taktéž prakticky zcela závislé, jelikož nedisponovaly vlastními aplikacemi schopnými fungovat samostatně na watchOS. I u brýlí bude sice platit, že některé funkce zvládnou i bez iPhonu, ale o plnohodnotné využití se zkrátka jednat nebude.

Fotogalerie Apple Glass - 11 Apple Glass - 10 Apple Glass - 9 Apple Glass - 8 +9 Fotek Apple Glass - 7 Apple Glass - 6 Apple Glass - 5 Apple Glass - 4 Apple Glass - 3 Apple Glass - 2 Apple Glass - 1 Apple Glass - FB Vstoupit do galerie

Poměrně zajímavé detaily odhalily zdroje i ohledně čipů chystaných pro brýle. Ty jsou dle nich konstruovány tak, aby zajišťovaly prakticky jen dokonalý bezdrátový přenos s co nejnižší energetickou náročností a zlepšováním kvality přenášeného obrazu. Určitý výkon sice mít čipy taktéž budou, ale nebude se jednat o nic zázračného. V budoucích generacích se nicméně už čipy výkonnostně posunou, díky čemuž budou headsety nezávislé na iPhonech.