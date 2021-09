4 zdravotní funkce, které se Apple chystá přidat nebo vylepšit u budoucích Apple Watch

V souvislosti s Apple Watch Series 7 se poslední dny hovoří především o zpožděné výrobě a absenci očekávaných nových zdravotnických funkcí. Podle nových zpráv Wall Street Journal se ale na vývoji nových zdravotnických technologií pro Apple Watch pracuje a jejich potenciál je zhruba v polovině. Co tedy můžeme v budoucnu čekat?

Krevní tlak

Zatímco nedávné informace mylně naznačovaly, že hodinky Apple Watch Series 7 mohou mít funkce monitorování krevního tlaku, Mark Gurman z Bloomberg tuto možnost vyvrátil ve svém příspěvku na Twitteru. Neočekává se tedy, že Apple Watch Series 7 budou obsahovat nějaké nové senzory pro měření tělesného stavu, ale místo toho se zaměří na nový design a rychlejší procesor. Wall Street Journal tvrdí, že Apple má ambice tuto technologii do Apple Watch dostat. Letos je to ale velmi nepravděpodobné.

Pokročilejší sledování spánku

Koncept Apple Watch Series 7 Apple Watch Series 7 koncept - 1 Apple Watch Series 7 koncept - 2 Apple Watch Series 7 koncept - 3 Apple Watch Series 7 koncept - 4 +13 Fotek Apple Watch Series 7 koncept - 5 Apple Watch Series 7 koncept - 6 Apple Watch Series 7 koncept - 7 Apple Watch Series 7 koncept - 8 Apple Watch Series 7 koncept - 9 Apple Watch Series 7 koncept - 10 Apple Watch Series 7 koncept - 11 Apple Watch Series 7 koncept - 12 Apple Watch Series 7 koncept - 13 Apple Watch Series 7 koncept - 14 Apple Watch Series 7 koncept - 15 Apple Watch Series 7 koncept - 16 Vstoupit do galerie

Pro Apple Watch Series 8 údajně Apple plánuje přidat nové funkce sledování spánku, včetně schopnosti detekovat pokročilé spánkové vzorce a spánkové apnoe. Tyto funkce by pomohly Apple Watch lépe konkurovat nejnovějším nositelným zařízením od společností jako je Fitbit. Jednou z výzev pro Apple, pokud jde o rozšíření možností sledování spánku, je však výdrž baterie. Apple údajně zkoumá způsoby, jak číst data ze senzorů přes noc, což má velký vliv na životnost baterie.

Měření glukózy v krvi

Ano, myslí se i na diabetiky. Apple by moc rád s touto neinvazivní metodou měření cukru v krvi jednou přišel. Nicméně dle mnoha zpráv s tímto problémem zápasí již několik let. Třeba se ale blýská na lepší časy.

Tělesná teplota

Jak již dříve uvedla agentura Bloomberg, Apple Watch Series 8 by mohly umožnit měření tělesné teploty člověka. To by vyžadovalo přidání nového senzoru do Apple Watch. V budoucnu Apple údajně doufá, že se mu podaří tuto funkci použít k detekci horeček. Ta by ale zřejmě přišla až časem. V neposlední řadě Apple také pracuje na zdokonalování dnes již zaběhlých funkcích. Kterou výše zmíněnou byste upotřebili nejvíce?