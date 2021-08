Apple Watch Series 7 přinesou nové ciferníky, které dokáží na maximum využít větší displej

Nová generace Apple Watch sice ještě oficiálně představena nebyla, už o ní však víme tolik detailů, že se s trochou nadsázky za představenou považovat dá. Dalších pár novinek o ní prozradil před pár hodinami velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu, který se dlouhodobě ukazuje jako jeden z nejspolehlivějších zdrojů ze světa Applu. Co nového tedy víme?

Zdroje Gurmana se nechaly slyšet, že zvěsti okolo zvětšení Apple Watch ze 40 a 44 mm na 41 a 45 mm jsou pravdivé a že pro větší displeje už Apple připravuje speciální ciferníky, které využijí jejich potenciál naplno. Opakovat se tedy bude scénář z roku 2018, kdy Apple zvětšil své Watch poprvé a taktéž pro ně připravil speciální větší ciferníky. Zde však dobré zprávy končí. Zdroje totiž tvrdí, že kromě nového designu toho od Series 7 mnoho dalšího očekávat nemáme. Například nové senzory pro monitoring zdraví u nich Apple nenasadí, ale raději si je ušetří až na příští rok – jednat by se mělo konkrétně o senzor pro měření tělesné teploty.

Nové Apple Watch Series 7 by se měly oficiálně světu ukázat již v září a to po boku iPhonů 13 a zřejmě i AirPods 3. generace. Uvedení do prodejů se pak předpokládá v témže měsíci a to za ceny podobné těm, které jsou nastaveny i nyní u Apple Watch Series 6. České jablíčkáře pak jistě potěší, že již od startu prodejů u nás budou dostupné ocelové modely a to díky nedávnému spuštění podpory LTE. Zda sem dorazí i speciální edice z hodnotnějších materiálů je nicméně v současnosti velkou neznámou.