Únik reálné fotky potvrdil novou velikost Apple Watch Series 7

Je tomu teprve pár hodin, co jsme slyšeli první zvěsti o zvětšení nové generace Apple Watch ze 40 a 44 mm na 41 a 45 mm a už tu máme další potvrzení této novinky. O to se postaral leaker DuanRui, který na svém Twitteru zveřejnil reálnou fotku zřejmě koženého řemínku pro nové Apple Watch, na které je označení 45 mm velmi dobře zřetelné.

Jak můžete na snímku výše sami vidět, označení 45MM má naprosto stejný design jako 44MM u starších řemínků a je i umístěné na stejném místě. S ohledem na tyto skutečnosti a navíc na fakt, že nás od představení Apple Watch Series 7 dělí zřejmě již jen pár týdnů a jejich výroba tedy probíhá na plné obrátky, tak zřejmě není o změně velikosti hodinek pochyb. Ptáte-li se pak na to, proč hovoříme v prvním odstavci s jistotou i o zvětšení menšího modelu, je to proto, že Apple i při předešlém zvětšování ze 38 mm a 42 mm pracoval s oběma velikostmi hodinek a proto je extrémně nepravděpodobné, že by tentokrát menší hodinky zachoval ve velikosti z loňska – tedy 40 mm.

Takto budou Apple Watch Series 7 vypadat Apple Watch Series 7 8 Apple Watch Series 7 7 Apple Watch Series 7 6 Apple Watch Series 7 5 +5 Fotek Apple Watch Series 7 4 Apple Watch Series 7 3 Apple Watch Series 7 2 Apple Watch Series 7 1 Vstoupit do galerie

Kromě změny velikosti se u nové generace Apple Watch počítá taktéž s nasazením nového designu s ostrými hranami, díky čemuž by měly více ladit s novými produkty v čele s hranatými iPhony, Macy či iPady. Očekává se u nich rovněž vylepšení výdrže baterie či nové senzory pro monitoring zdraví. Majitele starších modelů Watch s celou řadou řemínků k nim pak potěší, že se u Series 7 počítá s plnou kompatibilitou s řemínky z dřívějška. Na potvrzení této věci si však budeme muset samozřejmě počkat až do oficiálního představení v září.