Slovenský Telekom spustil eSIM

Doba plastová je u konce. Tak přesně takto by se dala zhodnotit novinka, kterou uvedl k životu slovenský operátor Telekom. Řeč je konkrétně o spuštění podpory eSIM, tedy elektronické verze SIM karty. Ta bude sice zatím funkční jen ve smartphonech, nicméně i to je parádní krok kupředu.

Zatímco Češi se u T-Mobile podpory eSIM dočkali již na podzim 2018 spolu s příchodem iPhonů XR a XS, Slováci si museli Telekomu (tedy odnože T-Mobilu), počkat až do začátku letošního září. Klienti Telekomu, kteří o ní budou mít zájem, jí mohou využívat jak s klasickými paušály, tak i s předplacenými kartami. Její využívání se pak samozřejmě na cenách služeb nikterak nepodepíše – jedná se totiž jen o jinou verzi klasické plastové SIM karty.

Pokud byste chtěli z klasické plastové SIM na eSIM přejít, lze tak učinit buď přes kamennou pobočku, nebo pomocí operátorů na zákaznické lince operátora. Aktivace se probíhá standardně přes QR kód, který si do svého telefonu jednoduše oskenujete a tím SIM v něm zprovozníte. Mějte však na paměti, že každá eSIM lze použít pouze jednou, což jinými slovy znamená, že při přechodu na nový telefon bude potřeba zažádat o nový kód, který si do zařízení oskenujete a tím si svou SIM opět zprovozníte. Co se pak týče iPhonů, které eSIM podporují, jedná se o všechny od iPhonů XR a XS výš.