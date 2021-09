Androiďáci se letos na iPhony 13 příliš přecházet nechystají. Zde je důvod

V předešlých letech se stalo jakousi tradicí, že po představení nové generace iPhonu na něj přešla spousta uživatelů, kteří do té doby využívali Android. Ačkoliv se jejich množství lišilo model od modelu, pohybovalo se většinou kolem 18 až 20 % (s tím, že podobné množství jablíčkářů přecházelo zase na Android tím pádem se uživatelské základy početně příliš neměnily). Letošek by však mohl být pro Apple v tomto směru o poznání smutnější. Na přechod androiďáků na iPhone 13 se totiž zaměřila analytická společnost SellCell, která se dobrala k poměrně smutným výsledkům.

Zatímco například v loňském roce vyplývalo z průzkumů, že se na nový iPhone 12 chystá přejít nebo alespoň nad něčím podobným uvažuje zhruba 33,1 % uživatelů Androidu, u letošních iPhonů 13 je to “jen” 18,3 %. Nejzajímavějším iPhonem pro androiďáky je pak model 13 Pro Max, na který by přešlo 39,8 % dotazovaných. Největším propadákem je naopak iPhone 13 mini, který se zamlouvá jen 4,6 % dotazovaných. Pokud by vás pak zajímalo, proč by androiďáci přecházeli, bylo by to hlavně kvůli delší softwarové podpoře, integraci ekosystému Applu a lepšímu soukromí, než nabízí Android.

Takto má vypadat iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro Max koncept (13) iPhone 13 Pro Max koncept (12) iPhone 13 Pro Max koncept (11) iPhone 13 Pro Max koncept (10) +8 Fotek iPhone 13 Pro Max koncept (9) iPhone 13 Pro Max koncept (8) iPhone 13 Pro Max koncept (7) iPhone 13 Pro Max koncept (6) iPhone 13 Pro Max koncept (4) iPhone 13 Pro Max koncept (3) iPhone 13 Pro Max koncept (2) Vstoupit do galerie

Co se týče záporů iPhonů 13, které androiďákům brání k přechodu, je to z velká části absence čtečky otisků prstů v displeji. Právě ta totiž přiměla na 31,9 % dotazovaných androiďáků v průzkumu odpovědět, že přecházet nehodlají. 16,7 % uživatelů pak uvedlo, že nepřejdou kvůli omezenosti přizpůsobení systému iOS.