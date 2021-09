Britský operátor nechtěně potvrdil názvy letošních iPhonů

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem webu informovali o úniku části balení letošních iPhonů, který potvrdil jejich přesný název. V posledních měsících se totiž spekulovalo hned nad dvěma možnými označeními – konkrétně iPhonem 12S a iPhonem 13. Nyní je však již prakticky 100% jisté, že s první variantou počítat nelze. Po úniku reálné fotky balení se totiž označení iPhone 13 objevilo i v kódu webu britského operátora O2, který s Applem úzce spolupracuje a velmi pravděpodobně má právě název potvrzený již od něj.

Ačkoliv je název iPhone 13 skrytý v kódu webu coby předpříprava na oznámení novinky, zvídavým jablíčkářům se v něm podařila objevit. Jako první na tuto skutečnost pak upozornil portál AppleTrack, ze kterého rovněž pochází screenshot výše. Bohužel, označení iPhone 13 je to jediné, co web O2 doposud vydal, což však není ve výsledku žádným překvapením. Přeci jen, technické specifikace svých telefonů Apple se svými partnery zpravidla nesdílí až do jejich oficiálního odhalení. Z úniků v předešlých týdnech ale víme, že lze počítat s vyšší obnovovací frekvencí displeje u řady 13 Pro, menším výřezem v displeji, lepšími fotoaparáty či větší baterií. Samozřejmostí je dále nasazení výkonnějšího čipsetu, úspornější 5G čip a snad i rychlejší WiFi. Jasno bychom měli mít již zhruba za dva týdny, kdy se představení iPhonů 13 očekává.