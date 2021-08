Nositel Nobelovy ceny: Apple Car bychom se mohli dočkat již brzy

Apple Car patří v současnosti k nejtajemnějším projektům společnosti Apple. Mnohé úniky naznačují, že odhalení autonomního vozidla s logem nakousnutého jablka je jen otázkou času. Ti nejoptimističtější analytici dosud tvrdí, že společnost ukáže Apple Car v roce 2024. Věhlasný analytik Ming-Chi Kuo pak hovoří spíše o roku 2025. Mohlo by k ohlášení ale dojít ještě dřív? Podle Akira Yoshina, nositele Nobelovy ceny za chemii, by k tomu mohlo dojít již letos.

Podle Yoshina, s ohledem na změny očekávané v příštích několika letech, Apple nemůže čekat na oznámení nějakých podrobností ohledně Apple Car dlouho. Osobně nositel Nobelovy ceny očekává oznámení do konce tohoto roku. „Tesla má svou vlastní nezávislou strategii. Ten, na koho si má dát pozor, je Apple. Co budou dělat? Myslím, že možná brzy něco oznámí. A jaké auto by oznámili? Jaký druh baterie? Pravděpodobně se chtějí dostat na trh kolem roku 2025. Pokud tak učiní, myslím, že musí něco oznámit do konce tohoto roku. To je jen moje osobní hypotéza,“ řekl Akira Yoshino. Myšlenka je to hezká. Apple ale zrovna takovou strategii představování nových produktů nerazí. Rozhovor zakončil myšlenkou, že největším potenciálem elektromobilů je sdílení. Takové elektromobily by dle jeho názoru byly neuvěřitelně praktické a naprosto by změnily způsob chápání vozidel.