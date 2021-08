Víme, kdy Apple spustí předobjednávky iPhonů 13 (Pro) a AirPods 3. generace.

Ačkoliv na oficiální oznámení termínu představení iPhonů 13 a dalších novinek stále čekáme, valná většina leakerů i prodejců o něm má již víceméně jasno. A to není ani zdaleka vše – jasno totiž mají třeba i o startu předobjednávek, které se zdají být taktéž za rohem.

S termínem předobjednávek včera jako první vyrukoval činský prodejce IT Home, podle kterého je Apple spustí u iPhonů 13 17. září s tím, že některé modely se mohou dočkat předobjednávek až o týden později – tedy 24. září. Co se pak týče nových AirPods 3. generace, jejich předobjednávky by pak měly vypuknout ve čtvrtek 30. září – tedy zhruba za měsíc. Apple jich totiž nemá zatím vyrobených tolik, aby je mohl dovolit předobjednat hned spolu s iPhony. Termíny následně potvrdil velmi spolehlivý leaker Jon Prosser, kterému jej mělo sdělit několik na sobě nezávislých zdrojů. Zdá se tedy být pravdivý.

S ohledem na první termín spuštění předobjednávek iPhonů – tedy 17. září – se pak dá vcelku jednoduše vydedukovat i jejich termín představení, potažmo termíny. Jako nejpravděpodobnější se v současnosti jeví buď úterý 7. září, nebo úterý 14. září. Právě v úterky totiž Apple nové iPhony zpravidla představuje s tím, že jejich předobjednávky startují většinou ještě tentýž týden, nebo týden následující. Pokud by se Apple rozhodl novinky ukázat světu v prvním termínu, pozvánek na Keynote bychom se měli dočkat již příští týden v úterý – tedy 31. srpna. Na online konference totiž rozesílá kalifornský gigant pozvánky pouze s týdenním předstihem. V případě druhého termínu – tedy 14. září – bychom se pak pozvánek dočkali v úterý 7. září.

Na první podzimní Keynote by měl Apple ukázat kromě iPhonů 13 (Pro) a AirPods také novou generaci Apple Watch ve formě Series 7 a s trochou štěstí i nové MacBooky. Ty se však možná ukáží až později na podzim spolu s novými iPady mini a základními modely. V souvislosti s podzimem se rovněž spekuluje i o příchodu nové generace HomePodů či iPodu touch.