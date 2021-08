iPhone 13 dostane vylepšené Face ID, rozpozná vás i s rouškou

Biometrická ochrana Face ID je tady s námi již téměř celé čtyři roky. Vůbec poprvé se tento bezpečnostní systém objevil u revolučního iPhonu X, který v roce 2017 určil směr všech novějších jablečných telefonů. Každým rokem se Face ID dočkalo menšího vylepšení, především tedy na poli rychlosti. Co se však týče nějakých větších vylepšení, například v podobě zmenšení celého systému, tak si nejspíše budeme ještě několik týdnů muset počkat, a to na představení nového iPhonu 13, u kterého se snad už dočkáme. Kromě toho by ale u Face ID „třináctky“ mohl Apple představit ještě jedno zásadní vylepšení.

Jestliže plánujete pořízení iPhonu 13, tak zajisté pravidelně sledujete veškeré zprávy a úniky, které se okolo tohoto chystaného modelu šustnou. V současné době už toho víme relativně dost – můžeme se těšit například na větší a lepší fotomodul, ProMotion displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, již zmíněný menší výřez a mnoho dalšího. Jon Prosser, známý leaker ze světa Apple, však nedávno na své webové stránce upozornil na to, že kalifornský gigant aktuálně testuje prototyp komplexnějšího systému Face ID, který by měl zvládnout rozpoznat tvář uživatele i při nasazené roušce či brýlích. Konkrétně ale tento prototyp Face ID nemá být přímo součástí nějakého iPhonu, nýbrž se má jednat o speciální kryt, který se nasadí na iPhone 12 a deaktivuje původní Face ID, zatímco se začne využívat to vylepšené.

Prototyp vylepšeného Face ID se podle Prossera přesně podobá tomu, které jsme mohli vidět na nedávno uniknutých CAD modelech chystaných iPhonů 13. Externí Face ID, které je součástí speciálního krytu, bylo vytvořeno z toho důvodu, aby Apple mohl získat co možná nejvíce dat, která potřebuje. Někteří zaměstnanci Applu tak aktuálně chodí se svými iPhony 12, na kterých je „navlečený“ speciální kryt. A dává to smysl, jelikož je to o mnoho jistější, než zaměstnancům poskytnout prozatím nevydaný iPhone 13.

Podle informací od Prossera bylo již několik zaměstnanců požádáno, aby si nasadili brýle, a to společně s rouškou, a poté nový systém otestovali. Zaměstnancům nebylo řečeno, čím se nové Face ID od toho starého liší. S pomocí nového Face ID bychom tak měli být schopni odemknout iPhone i s nasazenou rouškou, bez pomoci Apple Watch, a s nasazenými (zamlženými) brýlemi. Vzhledem k tomu, že zmíněné testy byly uskutečněny teprve nedávno, tak se očekává, že funkce pro odemknutí zařízení pomocí Face ID i s nasazenou rouškou či brýlemi bude do iPhonů 13 přidána někdy později v rámci softwarové aktualizace.