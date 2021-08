iPhony 13 Touch ID pod displej nedostanou, Apple vsadil all-in na Face ID

Návrat Touch ID na iPhony se letos konat nebude a to i přesto, že nad ním měl Apple ještě nedávno uvažovat. Tvrdí to alespoň zdroje reportéra Marka Gurmana, které se v minulosti již mnohokrát ukázaly jako jedny z nejpřesnějších vůbec. Ty tvrdí, že kalifornský gigant Touch ID v displeji iPhonů 13 testoval velmi dlouho, ale nakonec se rozhodl vsadit vše na Face ID a do své produktové strategie již Touch ID nezařadit.

Místo návratu Touch ID se hodlá dle Gurmana Apple zaměřit na skrytí veškerých možných senzorů, které nyní “zohyzďují” jeho displej, pod něj a tím tak vytvořit telefony s displeji bez jakéhokoliv rušivého prvku. Nutno podotknout, že přesně touto cestou se již vydali někteří výrobci Androidů a mezi uživateli jsou za to vychvalováni do nebes. Tato řešení jsou totiž na pohled velmi hezká a zároveň funkční, jelikož se díky nim solidně zvětší užitková plocha displeje.

Poměrně zajímavé je pak to, že právě umístění Face ID by mohlo být v budoucnu jedním z rozlišovacích znaků iPhonů. Dražší modely by se totiž mohly dočkat jeho implementace pod displej spolu se senzory, ty levnější by si pak zachovaly nynější řešení ve formě viditelného, ale zato levnějšího výřezu. Kdy a zda vůbec se něčeho podobného dočkáme ale ukáže až čas.