Blížící se příchod výkonnějšího Macu mini s M1X znovu potvrzen

Fanoušci Maců mini by měli mít již relativně brzy důvod k radosti. Příchod jeho výkonnější varianty, které v nabídce Applu nahradí stávající model od Intelu, totiž před pár hodinami potvrdil další extrémně důvěryhodný zdroj. S počítačem se tedy dá prakticky stoprocentně počítat.

Potvrdit blížící se výkonnější Mac mini osazený čipem M1X se rozhodl konkrétně reportér Mark Gurman z Bloombergu, jehož zdroje patři mezi ty nejpřesnější vůbec – sahají totiž až do samotného Applu. Gurman se nechal slyšet, že by novinka měla dorazit v horizontu několika příštích měsíců a to jakožto stroj s aktualizovaným designem a o poznání širší nabídkou portů než je tomu nyní u modelu s procesorem Intel. Jednat by se mělo konkrétně o čtyři USB4/Thunderbolt 3 porty, dva USB-A porty, Ethernet a HDMI, přičemž ve hře je i čtečka SD karet. Samozřejmostí je pak zachování 3,5mm jack konektoru, kterého se Apple evidentně u svých Maců příliš zbavovat nechce.

O designu sice Gurman neprozradil zhola nic, z předešlých týdnů však díky leakerovi Jonu Prosserovi víme, že by se měl svým vzhledem počítač přiblížit starším modelům Apple TV. Do vínku by tedy měl dostat materiál podobný plexisklu na horní stranu, čímž by se od méně výkonného Macu mini s M1 naprosto dokonale odlišil. Na to, jak by měla novinka vypadat, se můžete podívat na renderech nad tímto odstavcem.