Nové MacBooky Pro budou mít stejný čip a výkon. Odrazí se to i na ceně

To, že Apple pracuje na vlastních čipech pro jablečné počítače, se vědělo již několik let dopředu. S oficiálním představením vlastních čipů s názvem Apple Silicon kalifornský gigant přišel vloni, a to na vývojářské konferenci WWDC20. Na této konferenci mimo jiné Apple uvedl, že do dvou let by měly být čipy Apple Silicon vybaveny naprosto všechny nové počítače od Applu. Několik měsíců na to jsme se dočkali představení MacBooku Air, 13″ MacBooku Pro a Macu mini s prvním čipem Apple Silicon, který má označení M1. Jenže tato zařízení budou za chvíli „stará“ celý jeden rok, takže se očekává příchod nových zařízení s výkonnějšími čipy.

Vůbec nejvíce se v poslední době mluví o tom, že by měl Apple již brzy představit kompletně přepracované 14″ a 16″ MacBooky Pro, samozřejmě s čipem Apple Silicon. Pochopitelně se ale nebude jednat o čip M1, který aktuálně tepe v nových počítačích od Applu, a to i přesto, že výkonu má rozhodně na rozdávání. Prozatím ale nebylo jasné, jakým způsobem se Apple vypořádá s osazením čipů do obou velikostních variant chystaných „Proček“. Když se totiž ohlédnete po současném 13″ a 16″ MacBooku Pro s procesorem Intel, tak zjistíte, že u větší varianty Apple nabízí o dost výkonnější procesory.

Abychom mluvili konkrétně, tak maximální konfigurace 13″ MacBooku Pro s procesorem Intel nabízí procesor Intel Core i7 s taktovací frekvencí 2.3 GHz, grafický akcelerátor Iris Plus, 32 GB RAM a 4 TB SSD. 16″ model oproti tomu v nejvýkonnější konfiguraci nabízí procesor Intel Core i9 s taktovací frekvencí 2.4 GHz, grafický akcelerátor AMD Radeon Pro 5600M, 64 GH RAM a 8 TB SSD. Větší v tomto případě tedy znamenalo lepší – u chystaných modelů s Apple Silicon by už ale takto tomu být nemělo. Podle dostupných zpráv by totiž budoucí 14″ i 16″ MacBooky Pro měly nabízet stejný výkon, který poskytne čip M1X. Nedojde tedy k žádné formě „přiškrcení“ u menší varianty.

Tato informace zajisté potěší všechny jedince, kteří mají rádi kompaktnější přenosné počítače – ti totiž nebudou ochuzeni výkonem jako doposud, tedy alespoň v případě hlavního čipu. Apple by totiž mohl u větší varianty nabídnout například aleposň výkonnější GPU či třeba možnost větší kapacity úložiště. Nutno však podotknout, že zadarmo vám nikdo nic nedá a u Applu to platí dvojnásob. Pokud se totiž chystaný 14″ MacBook Pro dočká stejného čipu jako budoucí 16″ MacBook Pro, tak se u něj dočkáme relativně výrazného zvýšení ceny. V současné době startuje 13″ MacBook Pro s M1 na ceně 38 990 Kč, s procesorem Intel pak na 58 990 Kč. Očekává se, že cena 14″ MacBooku Pro s M1X by měla být ještě vyšší než současná varianta s procesorem Intel.

Nutno zmínit, že se samozřejmě stále jedná o spekulace a nepotvrzené zprávy – ve finále tedy může být spoustu věcí jinak. Již ale víme, že Apple před nějakou dobou odstartoval výrobu těchto nových MacBooků, takže se úniky a zprávy budou postupem času hromadit a budou přesnější. S výše uvedenou predikcí přišel uživatel Twitteru se jménem Dylan, který se v minulosti trefil s mnohými informacemi o 24″ iMacu s M1 či o iPadu Pro (2021). Představení nových 14″ a 16″ MacBooků Pro bychom se měli dočkat ještě do konce roku, portál Bloomberg konkrétně uvádí říjen či listopad. Očekáváme zbrusu nový design, který bude inspirován vzhledem nejnovějších iPhonů, dále mini-LED displej, navrácení čtečky SD karet a dalších konektorů či třeba vylepšenou přední kameru s rozlišením 1080p.