Apple Watch Series 7 přijdou v nových velikostech

Pokud patříte mezi milovníky jablečné společnosti, tak zajisté každý rok netrpělivě čekáte na příchod podzimu. Právě v tomto ročním období totiž Apple tradičně na svých konferencích představuje ty největší novinky za celý rok. V září, potažmo výjimečně v říjnu, dochází k představení nových iPhonů, minulý rok jsme se pak navíc dočkali i nové generace Apple Watch či vůbec prvních jablečných počítačů s vlastními čipy Apple Silicon. A letos tomu zajisté nebude jinak, což znamená, že se do konce roku dočkáme ještě několika novinek, na které mnozí z nás čekají již delší dobu.

V úvodním odstavci jsem nakousl Apple Watch – vloni jablečná společnost představila Series 6, které aktuálně patří mezi nejnovější. Již brzy bychom se ale měli dočkat Series 7, které by, podle dostupných informací a úniků, měly přijít s několika skvělými vylepšeními. Jedna z posledních zpráv, která se objevila na internetu, hovoří o tom, že by „sedmičky“ měly přijít v nových velikostních variantách. Zatímco jablečné hodinky od Series 4 je možné pořídit ve variantách 40 mm a 44 mm, tak nové Series 7 by se měly o jeden milimetr zvětšit, a to na obou „frontách“. Znamená to, že by byly v prodeji ve variantách 41 mm a 45 mm.

Prohlédněte si koncept chystaných Apple Watch Series 7:

Fotogalerie Apple Watch Series 7 koncept - 1 Apple Watch Series 7 koncept - 2 Apple Watch Series 7 koncept - 3 Apple Watch Series 7 koncept - 4 +12 Fotek Apple Watch Series 7 koncept - 6 Apple Watch Series 7 koncept - 7 Apple Watch Series 7 koncept - 8 Apple Watch Series 7 koncept - 9 Apple Watch Series 7 koncept - 10 Apple Watch Series 7 koncept - 11 Apple Watch Series 7 koncept - 12 Apple Watch Series 7 koncept - 13 Apple Watch Series 7 koncept - 14 Apple Watch Series 7 koncept - 15 Apple Watch Series 7 koncept - 16 Vstoupit do galerie

Historicky by se jednalo o druhou změnu velikosti displeje. Původní Apple Watch, až do Series 3, byly k dispozici ve velikostech 38 mm a 42 mm, Series 4 a novější, jak už bylo zmíněno výše, ve velikostech 40 mm a 44 mm. Pokud jste v minulosti vlastnili nějaké starší Apple Watch a přešli jste na novější, tak víte, že bylo třeba řešit kupování nových řemínků – ty jsou naštěstí navzájem kompatibilní a liší se pouze u menší a větší varianty. A dobrou zprávou je, že stále ty stejné řemínky bychom mohli využit i u větších budoucích „sedmiček“. Apple se snad tedy nepokusí „namastit si kapsu“ tím, že bychom museli kupovat řemínky nové.

Co se týče dalších novinek, se kterými by Series 7 mohly přijít, tak se můžeme nejspíše těšit na malou designovou změnu, která je v současné situaci zajisté potřeba jako sůl. K poslední změně designu došlo v roce 2018, tedy opět při představení revolučních Apple Watch Series 4, které kromě většího displeje nabídly i „kulatější“ tělo. O možné změně designu informoval přední analytik a žurnalista portálu Bloomberg, Mark Gurman. Ten navíc uvedl, že by mohlo dojít k využití nové technologie displejů, díky které by mohly být o něco štíhlejší. V neposlední řadě se zajisté dočkáme nového a výkonnějšího čipu a snad i ještě užších rámečků okolo displeje. Představení „sedmiček“ se dočkáme již v řádech několika týdnů.

Budoucí Apple Watch budete moci zakoupit zde