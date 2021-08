Applu uniklo schéma Apple Watch Series 7! Takto budou vypadat

Vzhled Apple Watch Series 7 už není žádným tajemstvím. Po celé řadě nejrůznějších úniků informací a renderů se totiž před malou chvílí objevilo i oficiální schéma těchto hodinek uniklé od předního dodavatele Applu. To se jako první podařilo získat portálu 91mobiles, který se v minulosti prezentoval například i schématy nových iPadů Pro, Air či nových iPhonů 12 a 12 Pro. Nutno přitom podotknout, že všechna schémata se nakonec ukázala jako pravdivá, což portál katapultovalo mezi ty nejvěrohodnější vůbec.

Jak můžete v galerii nad tímto odstavcem sami vidět, Apple Watch Series 7 dorazí skutečně s tělem s ostrými hranami, jako je tomu i u iPhonů 12 (Pro) či nových iPadů a iMaců M1. Za povšimnutí stojí určitě výrazné přepracování reproduktorů, ale i ponechání bočního tlačítka a digitální korunky. Velmi pěkně je navíc vidět i titěrný rámeček kolem displeje, díky čemuž se tak můžeme těšit na slušné zvětšené zobrazovací plochy a tedy snad i zajímavější možnosti systému watchOS. Příjemnou zprávou je ale i zachování stejného typu řemínků (respektive to tak alespoň vypadá z detailů schématu), díky čemuž tak nebudeme muset při přechodu ze starších modelů na novější naší sbírku upgradovat.

Nové Apple Watch Series 7 by se měly světu představit po boku iPhonů 13 (Pro) už v průběhu následujícího měsíce s tím, že do jeho konce bychom je pak měli vidět i na pultech obchodů. Zatímco o hliníkových a ocelových variantách není pochyb, je otázkou, zda se Apple rozhodne opět pro vytvoření titanové varianty, či dá přednost keramice či jinému materiálu, který bude vhodný pro Edition verzi. Pozitivní je nicméně alespoň to, že se u Series 7 neočekává žádný větší cenový růst oproti předešlé generaci.

