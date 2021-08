Výroba nových MacBooků Pro odstartovala

Už dlouhé týdny se povídá, že Apple již brzy představí nové 14palcové a 16palcové MacBooky Pro, které již podle zdrojů vstoupily do sériové výroby. O tyto stroje má být zájem, jelikož se předpokládá, že jen v listopadu Apple dodá 800 tisíc kusů. Pokud jde o samotné představení, i vzhledem na minulost téměř nikdo nepředpokládá, že by Apple ukázal světu nové MacBooky Pro po boku iPhonů 13. „Pročka“ by se měla představit někdy koncem října či začátkem listopadu.

S novými MacBooky Pro má dojít po stránce designu k velkým změnám, neboť se již nějakou dobu očekává, že ve srovnání se současnými modely budou štíhlejší a plošší. Taktéž se povídá, že do nových modelů přibude HDMI port a slot na SD kartu. Zaměříme-li se na vnitřnosti, srdcem těchto strojů má být čip Apple M1X, což, jak již název napovídá, má být vylepšená verze současného M1, jenž se nachází v nejnovějších MacBoocích Air, MacBoocích Pro, iMacích a Macu mini. Nový čip má mít 10jádrové CPU a 16 či 32jádrové GPU. Rovněž se ve velkém očekává, že oba MacBooky Pro dorazí s mini-LED displeji, které nabídnou lepší úrovně jasu, kontrastu, barev a pozorovacích úhlů. Někteří leakeři také povídají o návratu MagSafe. Ať už jsou ale spekulace jakékoliv, poslední slovo bude mít samozřejmě Apple. Snad budeme moudřejší v tomto směru již brzy. Brousíte si zuby na nové MacBooky Pro?