Apple naznačil oživení 12” MacBooků

12” MacBooky představené poprvé v roce 2015 sice nebyly nikdy prodejně vyloženě silné, jejich uživatelé je však pro jejich kompaktnost, ale vlastně i na svou dobu pokrokovost milovali. Jednalo se totiž o první stroje s novodobým designem jablečných laptopů v čele se zrcadlovým logem na víku namísto svítící verze či USB-C portů namísto USB-A a dalších konektorů. Výkonnostně sice stroj neoslňoval, nabízel však velmi slušnou výdrž baterie či pasivní chlazení díky nepříliš zahřívajícímu se procesoru. Stroj sice již nějakou dobu v nabídce Applu nenaleznete, jak se však zdá, kalifornský gigant na něj nezapomněl – ba právě naopak.

V posledních několika dnech začal Apple rozesílat mezi své uživatele dotazníky točící se právě kolem 12” MacBooků. V těch se jich ptá na spoustu otázek v čele se spokojeností ohledně velikosti displeje, využitelnosti počítače s ohledem na jeho výkon, portovou výbavu, ale třeba také věcí, které by na nich změnili. Z dotazníku sice samozřejmě nelze vyčíst, že Apple pracuje na nové generaci tohoto stroje, ale vzhledem k tomu, že jsme byli v minulosti již mnohokrát svědky toho, že se Apple na nějaký produkt podobně před jeho vydáním dotazoval, je vcelku pravděpodobné, že se tak skutečně děje. Ostatně, naznačovaly to i mnohé spekulace z loňského roku, dle kterých měl být 12” MacBook jedním z prvních strojů osazených čipem Apple Silicon, jelikož se zdál pro tuto věc prakticky nejvhodnější díky absenci ventilátorů.

Pokud by Apple 12” MacBook představil, své portfolio by rozšířil opět na tři modelové řady. V současnosti v něm totiž naleznete jen MacBooky Air a Pro (byť ve dvou velikostech). Je nicméně otázkou, jaké vlastnosti by musel 12” modelu vnuknout, aby byl uživatelsky zajímavý a hlavně, jakou cenovku by u něj musel nasadit. Nynější MacBooky Air totiž přejíždí staré 12” modely na plné čáře a to nejen z hlediska výkonu, ale i výdrže. Jejich tělo není přitom o tolik větší než u “dvanáctek”. Applu by tak zřejmě nezbylo nic jiného, než prodávat novou 12” verzi skutečně levně, nebo minimálně za stejnou cenu co MacBooky Air.