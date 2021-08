iPady se i nadále prodávají jako na běžícím páse

Lidé mají často na tablety dosti odlišné názory. S tím, jak rostou uhlopříčky smartphonů, se kdekdo domnívá, že tablet je dnes už zbytečností, a s příchodem skládacích smartphonů tento produkt možná zcela zemře. Je pravdou, že vlastník nového Samsungu Galaxy Z Fold 3 si s nejvyšší pravděpodobností tablet nekoupí. Tomuto segmentu se ale i nadále velmi daří, přičemž tabletům pomohla zejména pandemie. Od dubna až června minulého roku rostly prodeje iPadů každé čtvrtletí a během prvního čtvrtletí letošního roku Apple zaznamenal 79% meziroční nárůst prodejů.

Mnohé zdroje se shodují, že Apple má v příštím měsíci představit dvojici nových iPadů, a sice iPad 9. generace a iPad mini 6. Analytici očekávají, že tyto dvě novinky pomohou Applu v kalendářním roce 2021 dosáhnout na metu 60 milionů prodaných tabletů. Zajímavějším dle zdrojů má být rozhodně iPad mini 6. Podle Marka Gurmana z Bloombergu má tento kousek projít značným redesignem, přičemž se mají zmenšit rámečky okolo displeje. Touch ID se údajně přesune do hlavního tlačítka, tedy podobně jako tomu je u iPadu Air 4. generace. Uvidíme, jak to s touto dvojicí modelu dopadne. Moudřejší bychom mohli být už přibližně na měsíc. Kdyby se potvrdily spekulace ohledně menšího z očekávaných iPadů, zaujal by vás?