Google chce na Mac přinést hry a aplikace pro Android

Portování aplikací z iPadu na Mac v dnešní době asi nikoho nepřekvapí. Dovedete si ale představit, že byste si na vašem jablečném počítači mohli zahrát hry pro Android, případně používat aplikace, které byly původně určené pro operační systém od Googlu? Nejnovější zprávy napovídají tomu, že by se tento poměrně pozoruhodný scénář mohl v budoucnu stát opravdu skutečností. Společnost Google má údajně v plánu přinést androidí aplikace a hry nejen na Macy, ale také na počítače s operačním systémem Windows.

O plánech Googlu svědčí interní dokumenty, které byly nedávno zveřejněny v rámci řešení právního sporu mezi společnostmi Apple a Epic Games. Jedná se o součást projektu, který nese název Games Future. V rámci tohoto projektu má společnost Google v plánu přinést kvalitní hry „na všechny obrazovky“. K tomu má dopomoci služba, která poběží bok po boku herní streamovací platformy Stadia. V současné době samozřejmě existují jisté způsoby, jak na počítačích s operačními systémy macOS a Windows rozběhnout hry a aplikace, které jsou určené pro Android. Výsledky ale v těchto případech nebývají zrovna uspokojující, protože drtivá většina titulů, určených pro Android, při spuštění přes emulátor nefunguje plnohodnotně.

Google chce nyní tento nedostatek napravit, aby uživatelé Androidu mohli v budoucnu mít možnost používat své oblíbené aplikace a hry kdekoliv. Aplikace pro Android je v současné době možné spustit již na počítačích s operačním systémem Chrome OS, Google chce ale svou působnost v tomto směru ještě o něco více rozšířit. Časová osa projektu Games Future se rozkládá do letošního roku až do roku 2025, přičemž jednou z priorit je zpřístupnění her pro Android na osobních počítačích. Nabídka těchto her by se měla postupně výrazně rozšířit, poté je v plánu jejich zpřístupnění pro operační systém macOS. Google má rovněž v plánu spustit strukturovanou a bohatou herní platformu, v jejímž rámci by hráči mohli živě streamovat hry, získávat odměny a propojit se s dalšími hráči.

Celý dokument (v angličtině) si můžete přečíst zde.