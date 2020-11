Podívejte se, jak vypadají populární aplikace z iPhonu a iPadu na Macích s M1

Jedním z největších rozdílů mezi procesory Intel a Apple Silicon je, že M1 dokáže nativně na Macu spouštět aplikace z iPhonu a iPadu. Pokud tedy vlastníte macOS zařízení s procesorem M1, tak to znamená, že můžete přejít do App Storu, ve kterém aplikace z iOS a iPadOS již nyní najdete. Některé z vás dost možná zajímá, zdali je tato „vlastnost“ vůbec využitelná, a zdali se při používání aplikací z iPhonu či iPadu na Macu neprojevují nějaké chyby. Zahraniční server 9To5Mac se to rozhodl vyzkoušet – jestliže vás zajímá, jak tento „test“ dopadl, tak pokračujte ve čtení.

Hned na začátek je nutné zmínit, že si vývojáři mohou zvolit, zdali bude jejich aplikace z iOS či iPadOS k dispozici také v App Storu pro Mac. Možnost volby se rozhodli využít například vývojáři předních streamovacích aplikací Hulu, Netflix, Plex či Amazon Prime Video, které v App Storu pro Mac nenajdete. Naopak v něm najdete kupříkladu aplikaci HBO Max, uživatelská zkušenost této aplikace ale není úplně dobrá. Abychom byli konkrétní, tak aplikaci není možné žádným způsobem zvětšit, ani ji přepnout do režimu celé obrazovky – jedná se tak o jednu z nejhorších možností pro sledování videí a filmů na Macu. Kromě streamovacích aplikací nepodporuje své iOS aplikace na Macu také Snapchat, Ferrite Recording Studio, Tesla, MyFitnessPal, Messenger, TikTok či Spotify.

Uživatelská zkušenost při používání aplikací z iPhonu či iPadu na Macu se v rámci jednotlivých aplikacích liší – nelze tedy vytvořit jednotný závěr. Nejvíce záleží na tom, zdali je aplikace k dispozici mimo iPhone také na iPad, a zdali je na jablečném tabletu aplikace dobře zpracovaná. Pokud aplikace běží dobře na iPadu, bude s největší pravděpodobností běžet dobře i na Macu. Mezi tyto dobré aplikace se řadí například Apollo for Reddit, popřípadě Overcast. Aplikace Facebook pro iPad je na Macu zajímavá – na první pohled běží relativně dobře, při bližším prozkoumávání ale můžete narazit na určité části, které funkční nejsou. Nefungují například odkazy směřující na Messenger – to právě proto, že iPadOS verze Messengeru není pro macOS dostupná.

Relativně dobře běží na Macu také některé hry z iPadu. Bez problémů funguje například Good Sudoku, společně s dalšími jednoduššími puzzle hrami. Pokud však začnete hrát nějakou hru, ve které je důležité ovládání pomocí dotyku, tak se zkušenost výrazně zhorší, Existují sice určité možnosti pro nahrazení dotykových gest, ve finále se ale nejedná o nic příjemného. Skvěle funguje také automatické vyplňování kódu, Klíčenka v Safari, Touch ID a další systémové součásti. Občas však naopak pokulhává klasická Klíčenka mimo Safari. Naprosto nepoužitelné jsou pak tedy takové aplikace, které nejsou použitelné na iPadu. Tak stejně neočekávejte extra dobrý zážitek u aplikací, které vůbec nemají iPadOS verzi, tedy které jsou k dispozici jen pro iOS.

Jak už bylo několikrát řečeno, tak se uživatelská zkušenosti při používání iOS či iPadOS aplikací na macOS u každé aplikace liší. Každopádně je rozhodně lepší mít v rámci macOS k dispozici pár skvělých aplikací, které jsou původně k dispozici jen pro iPad, než kdybychom tyto aplikace neměli k dispozici vůbec. Rozhodně bude velmi zajímavé sledovat další týdny, během kterých se vývojáři budou snažit o zdokonalení svých aplikací, aby běžely dobře jak na iPadu, tak na Macu. Určitou formou „motivace“ pro vývojáře by mohla být aplikace Overcast, která již nyní běží naprosto skvěle. Zároveň by se díky této podpoře mohl více „rozjet“ Project Catalyst, díky kterého můžou vývojáři jednoduše přímo převádět aplikace z iPadu na Mac.